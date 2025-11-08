Bang & Olufsenの100周年記念コレクション｜The Centennial Collection

2025年11月に設立100周年を迎えるオーディオブランド「Bang & Olufsen（バング & オルフセン）」は、これを記念して特別限定モデルを発表した。記念コレクション「The Centennial Collection（センテニアル・コレクション）」は、こだわり抜いたデザインとサウンドを追求したプロダクトの数々が揃っており、まさに100年の歴史を体現するコレクションとなっている。

【画像】Bang & Olufsenの100周年を記念した特別なコレクション（写真11点）

本コレクションのラインナップには、Bang & Olufsenのアイコニックな3製品である、ワイヤレスヘッドホン「Beoplay H100」、ワイヤレススピーカー「Beosound A5」、「Beosound A9 5th Gen」を再解釈したものが登場。これまでのディテールと現代のクラフツマンシップを融合させたデザインとなっている。

The Centennial Collection

Century RedとBlueをアクセントに使った「Beoplay H100 Century Brown」

希望小売価格：272,000円

カバーにベージュとChestnut Brownのペーパーラフィアを使用した「Beosound A5 Century Weave」

希望小売価格：233,000円

Bang & Olufsenが1980年代に掲げた美学を彷彿とさせる「Beosound A9 Century Blue」

希望小売価格：686,400円

これらのモデルは、一部のBang & Olufsen正規店舗および公式オンラインストアにて取り扱われる。