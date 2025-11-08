大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを劇的な勝利で下し、ワールドシリーズ連覇を成し遂げた。これにより、継投策に批判のあったデーブ・ロバーツ監督の采配が評価されることとなった。米メディア『クラッチ・ポインツ』のRB・ハエック記者が言及した。

ワールドシリーズ第7戦の9回表、ドジャースは2-3とリードを許していた場面で、ミゲル・ロハス内野手に代打を送るかどうか議論があった。しかし、ロバーツ監督は彼をそのまま打席に立たせ、ブルージェイズの守護神であるジェフ・ホフマン投手から同点本塁打を放った。

また、投手起用においてもロバーツ監督は4人の先発投手をすべて投入。中でもMVPに輝いた山本由伸投手は、第6戦で6回を投げた翌日に、2回2/3を無失点で締めくくる力投を見せた。9回裏には1死満塁のピンチもあったが、ロバーツは采配を貫いた。

ロバーツ監督は自身の決断について「ポストシーズンでは、数字は重要ではない。選手たちを信頼しなければならない。そして、私の仕事は選手たちを知ることであり、統計を知ることではない」と語った。

ロバーツ監督の采配についてハエック氏は「分析上はロハスのような選手を代打で交代させるべきだったが、彼を打席に残すというロバーツ監督の決断は正しかったことが証明され、ドジャースを新たな優勝へと導いた」と言及した。

【関連記事】

【了】