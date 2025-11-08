クリスタル・パレスは7日、2カ月連続でクラブの月間最優秀選手に日本代表MF鎌田大地が輝いたことを発表した。

9月のクラブ月間最優秀選手に選ばれていた鎌田は、10月に開催されたプレミアリーグの全3試合に先発出場したほか、カラバオ・カップ4回戦のリヴァプール戦でも2ゴールを演出するなど、フル出場で3－0での勝利に貢献。また、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）でも2試合に出場し、10月に開催された公式戦6試合すべてに出場を果たした。

そんな鎌田はサポーターからの投票によって選ばれるクラブの月間最優秀選手に30.5パーセントの得票率で選出され、2カ月連続で最優秀選手に輝いたという。なお、次点はリヴァプール戦で2ゴールを挙げる活躍を見せたセネガル代表FWイスマイラ・サールで、24.3パーセントだったことが伝えられている。

クラブ公式サイトでは「リヴァプール戦で特に重要な役割を果たした。チームを牽引し、最初の2ゴールを生み出す原動力となった」と鎌田のパフォーマンスに賛辞が送られているなか、2カ月連続で月間最優秀選手に選ばれた同選手は次のように受賞した感想を口にした。

「ゴールもアシストも記録していませんでしたし、JP（ジャン・フィリップ・マテタ）はたくさんゴールを決めていました。だから、僕だけではなく、みんながこれに値しています。昨シーズンは僕にとっては本当に大変でしたけど、今シーズンはチームに少しでも貢献できていると感じています。もっと貢献したいと思っています」

【動画】鎌田大地が2カ月連続でクラブ月間最優秀選手に選出！