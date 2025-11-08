元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で4日に公開された動画に出演。巨人の新2軍監督に就任した石井琢朗氏について語った。

広島コーチ時代の石井琢朗氏との会話を回想

石井氏について、デーブ氏は「素晴らしいな、こういう人から指導を受けられたらいいなって思ったことがあって」と前置きしつつ、神宮球場で行われた試合の解説をしたときの出来事を回想。

広島の選手から「デーブさん、お店やってんですね」と声をかけられ、自身が経営する飲食店に招いたところ、当時、広島のコーチだった石井氏から「デーブさん、変なとこ誘わないでくださいよ。うちの選手ちゃんと守りたいんで」と釘を刺されたという。

この石井氏のお願いにデーブ氏は「そんな会話してないけどな。でも、ごめんね」「気になるよな、(選手を)預かってんだから。家族だもんな」と返したと明かしつつ、「言い方も、きっちり大人として」「先輩の俺にもきちっと伝えられる。『こういう首脳陣がいたら、チームは楽だなあ』『OBが来ても惑わされないで、こういう打撃をしてますって言ってくれる人だな』って感じたんですね」と振り返った。

そして、デーブ氏は石井氏が巨人2軍監督に就任したことに改めて触れ、「巨人にとったら、ものすごい財産がまた1つ増えるなと感じました」と期待を寄せていた。