大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。最大の補強ポイントは不安定さが目立ったブルペンとみられるが、タンパベイ・レイズ所属のピーター・フェアバンクス投手は狙い目かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

フェアバンクスは今季61登板、4勝5敗27セーブ、防御率2.83といった数字を残しているリリーフ右腕。来季契約は球団オプションとなっているが、球団側は年俸高騰を避けるために今オフトレード放出するのではとも噂されている。

同メディアは「CBSスポーツのマイク・アクシサ氏は最近、今オフのドジャースがフェアバンクスの移籍先候補になる可能性があると書いた。彼のような投手を加えることができれば、ブルペンに強力な選択肢が生まれることになる。確かな実績があり、試合終盤のあらゆる局面で起用できる貴重な存在だ」と言及。

続けて、「レイズが今オフトレードする可能性がある選手の中で、フェアバンクスが最も有力視されている。これは、2026年の年俸が高額になる可能性が高いためだ。レイズが年間1000万ドル以上を支払うとは考えにくいが、もし彼をトレードすれば十分な見返りを得ることができるだろう。総合的に見て、両チームはトレード相手として間違いなく理にかなっていると言えるだろう」と記している。

