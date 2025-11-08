レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、リーグ戦6試合ぶりの先発出場を飾った。

ラ・リーガ第12節が7日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でエルチェと対戦。前節復帰を果たした久保がリーグ戦6試合ぶりに先発に名を連ねた一戦は、25分に左サイドからセルヒオ・ゴメスがクロスを上げると、ファーサイドで待っていた久保が左足ダイレクトボレーで合わせて枠を捉えるシュートを放ったものの、GKマティアス・ディトゥーロの好守に阻まれて得点とはならなかった。

スコアレスで前半を折り返して迎えた57分にはアルバロ・ロドリゲスのゴールでエルチェに先制点を許したが、88分にウマル・サディクが倒されたことでPKを獲得すると、これをミケル・オヤルサバルが決めてレアル・ソシエダが追いつくことに成功した。

試合はこのまま1－1で終了。リーグ戦2連勝中だったレアル・ソシエダの連勝はストップしたものの、4試合負けなしを継続している。なお、久保は64分までのプレーとなった。

【スコア】

エルチェ 1－1 レアル・ソシエダ

【得点者】

1－0 57分 アルバロ・ロドリゲス（エルチェ）

1－1 89分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）

【ハイライト動画】久保建英がリーグ戦6試合ぶりの先発出場