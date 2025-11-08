鹿児島県の西部、薩摩半島のほぼ中央に位置する日置市(ひおきし)は、日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜(ふきあげはま)と東シナ海に面するまち。妙円寺詣りや流鏑馬(やぶさめ)、薩摩焼や優れた泉質を誇る温泉などといった、いにしえの情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を数多く有しています。

今回は、そんな日置の海を望む小高い丘でみかんを育てる「黒川農園」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

おいしくて楽しいみかん狩りも! 「黒川農園」について

黒川農園

・鹿児島県日置市吹上町永吉14345

・アクセス：鹿児島市から車で約30分 ※専用駐車場あり(無料)10台

「黒川農園」は、吹上浜と東シナ海を望む風光明媚な傾斜地にあるみかん農園です。1年を通してさまざまな果実を作っており、季節ごとの旬を楽しめます。

1979年の開園から半世紀以上、三世代にわたり受け継いできた「こだわりの農法」でまごころを込めて大切に育てている本農園では、さまざまな菌の力を借りて土壌環境を健康にし、おいしい果実を作る「自家製ぼかし肥料」を使用。アミノ酸類を多く含む天然由来の魚粕や米ぬかを使い「コクのあるみかんつくり」を目指しています。

また、「天然成分を活かして残留農薬を減らし、DXを活用した生産管理で『安心・安全な果実生産』を心掛けています」と担当者は語ってくれました。

ジュースは、それぞれの果実の一番旬な時期に自社加工で製造。一つ一つ手で皮を剥いて搾ることで本来の風味や味をダイレクトに味わえるのが特徴です。

旬のみかんからジュースまで楽しむことができ、みかん狩りも体験できるのだそう! 遠方の人のために、オンラインショップもあります。

自治体からのメッセージ

黒川農園のこだわり農法で育てた、自社生産の温州みかん、不知火(デコポン)、せとか、三種類の柑橘を、一つ一つ丁寧に皮を剝いて果実の旨みだけを搾り、絶妙なバランスでブレンドした柑橘ストレートミックスジュースもおすすめです。

日置市のふるさと納税返礼品について

「黒川農園」がつくる3種類の柑橘ミックスジュース「三柑王」と、みかん狩りを体験できる返礼品を紹介します。

3種類の柑橘ミックス 三柑王

・提供事業者：黒川農園

・内容量：300ml×4本

・寄附金額：1万4,500円

温州みかん、不知火(デコポン)、せとかの3種類をブレンドしたミックスジュースです。苦みや油分が少なく、果実を丸かじりしているような味わいを楽しめます。

温州みかん狩り(2名分)& 人気のジュース付き(2本)

・提供事業者：黒川農園

・内容：みかん収穫体験 2名、ジュース 2本、収穫したみかん 4kg

・寄附金額：1万4,500円

※体験日：2025年9月末～11月中旬(要予約)

手づくりジュース「三柑王」を片手にみかん畑で収穫体験ができるプランです。フレッシュな味わいから濃厚な甘みを感じられる品種まで、5品種のみかんを堪能できます。

今回は鹿児島県日置市の観光スポット「黒川農園」と、返礼品を紹介しました。こだわりの農法で作られた安心・安全なみかんを思う存分堪能できる農園です。みかん狩りは9月末～11月中旬までの期間で楽しめるのだそう! 現地に行くことが難しい場合は返礼品としても提供されているので、気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者