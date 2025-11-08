ベルギーサッカー協会（RBFA）は7日、11月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むベルギー代表メンバーを発表した。

ここまでW杯欧州予選で6試合を戦い、4勝2分けのベルギー代表はグループJの首位に立っている。11月の代表ウィークでは15日にアウェイでカザフスタン代表、18日にホームでリヒテンシュタイン代表と対戦。勝ち点差「1」で2位につける北マケドニア代表より1試合消化が少ないため、ベルギーは15日の試合に勝利すれば、FIFAワールドカップ26の出場権を獲得することになる。

今回のメンバーには、GKティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）や、プレミアリーグで活躍するMFユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）、FWジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）、FWレアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）が順当に選ばれたものの、右太ももを痛めたMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）はメンバーから外れている。

今回発表されたベルギー代表のメンバー26名は以下の通り。

▼GK

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）

センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）

▼DF

ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）

マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）

コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）

ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

トーマス・ムニエ（リール／フランス）

ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）

ネイサン・ノイ（リール／フランス）

ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）

アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）

▼MF

アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）

ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）

チャールズ・ヴァンホーテ（ニース／フランス）

アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）

▼FW

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）

ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）

ロイス・オペンダ（Rユヴェントス／イタリア）

アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）

レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）

ロメオ・フェルマント（クラブ・ブルッヘ）