大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、マイケル・コンフォート外野手が打撃不振のままシーズンを終え、日本時間3日にフリーエージェント（FA）となった。このまま退団することが確実とみられるが、意外にも新天地探しには困らないかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「コンフォートの契約は2025年のワールドシリーズ終了をもって満了となったが、NBCスポーツのマシュー・ポリオット氏は、今オフの彼の去就について大胆な予想を立てている。同氏によれば、彼は不振だったにもかかわらず、今オフに1年500万ドルの契約を勝ち取る可能性があるという。優勝を狙うチームからの関心は薄いかもしれないが、安定した成績を残して再評価される可能性も十分あると見ている」と言及。

続けて、「今季のコンフォートは打率.199、出塁率.305、長打率.333と低迷し、左翼での守備も平均以下だった。それでも、打球初速の数字自体は悪くなく、スタットキャストのデータによれば、彼の期待打率（xBA）は.246、期待長打率（xSLG）は.428だった。優勝を狙う球団から大きな注目を集める可能性は低いかもしれないが、復活のチャンスは十分にある」というポリオット氏の見解を伝えている。

ドジャースでは期待に応えられなかったコンフォートだが、果たして手を差し伸べる球団は現れるのだろうか。

【関連記事】

【了】