大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、二刀流として圧倒的な成績を残し、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。しかし、その発表の前に行われたプレーヤーズ・チョイス・アワードではMVP受賞を逃すこととなった。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJP.ホーンストラ記者が言及した。

大谷はプレイヤー・オブ・ザ・イヤーとナ・リーグ最優秀野手の2部門で最終候補に名を連ねていたが、プレイヤー・オブ・ザ・イヤーにはシアトル・マリナーズのカル・ローリー捕手、ナ・リーグ最優秀野手にはフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手がそれぞれ選出された。

シュワーバーは本塁打56、打点132とナ・リーグをリード。OPS.928、安打145なども記録した他、特筆すべきは左打者としてMLB新記録となる23本の対左投手本塁打を放った点だ。

一方で大谷は158試合に指名打者（DH）として出場し、本塁打55、得点146などの記録に加え、投手としても14試合に登板し、1勝1敗、防御率2.87、奪三振62を記録している。

予想外の結果についてホーンストラ氏は「選手たちがシュワーバーを選んだのは、彼のキャリア最高の年を讃えるためだったのかもしれない。シカゴ、ボストン、ワシントン、フィラデルフィアで長年、静かにチームメイトの尊敬を集めてきた選手を讃える機会だったのだろう」と言及した。

