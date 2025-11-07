2025年のプロ野球が幕を閉じ、選手または監督、コーチの退団といった情報が多く出回っている。また、退団した選手の中には、かつてタイトルを獲得した有力選手も存在し、去就が注目されている。今回は、今季に所属先を退団した、タイトルホルダーを取り上げたい。

高橋礼

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1995年11月2日

・経歴：専大松戸高 - 専修大

・ドラフト：2017年ドラフト2位（ソフトバンク）

読売ジャイアンツでの復活を誓った高橋礼だが、移籍2年目の今季は一軍登板を果たせないまま、チームを去ることになった。

高橋は専修大を卒業後、2017年のドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ2年目の2019年、ローテーションを守り抜き12勝をマークすると、同年の新人王に輝いた。

翌2020年はリリーフとしてフル回転し、52試合の登板で27ホールドポイント（4勝2敗23ホールド）、防御率2.65の成績を収めた。

しかし、翌2021年は制球難が深刻に。同年は11試合の一軍登板で防御率5.82と成績を落とし、復活の糸口を掴めていなかった。

そんな中、2023年オフにトレードで巨人に移籍。昨季は4月こそ安定感を発揮したが、活躍は長く続かなかった。さらに今季はファームでも精彩を欠き、防御率5点台と苦しんだ。

今季は一軍のマウンドに上がれず、戦力外通告を受けた高橋。今後の去就が注目される。

