9枚目のアルバムリリース、9月には主演舞台も…怒涛のスケジュールにA.B.C-Z・五関晃一「何のリハーサルをしているのか分からなくなる（笑）」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。11月1日（土）の放送は、愛媛県・エミフルMASAKIスタジオから公開生放送でお届け！ ゲストにA.B.C-Z・五関晃一（ごせき・こういち）さんをお迎えして、10月29日（水）にリリースした9枚目のアルバム『CRAZY ROMANTIC!』の話などを伺いました。潮：A.B.C-Zの皆さんは2008年8月に結成、2012年にメジャーデビュー、2015年にCDデビューされています。個人としても活躍されていて、五関さんはeスポーツ応援番組「eGG（エッグ）」（日本テレビ系）にレギュラー出演。2025年9月には、お笑い芸人・鉄拳さんのパラパラ漫画を舞台化した作品「振り子」の主演と座長を務められました。遠山：この舞台は、稽古日数も入れたら（準備期間は）数ヵ月とかですか？五関：今回は、わりと稽古が始まるのが遅かったので、1ヵ月ちょっとでした。遠山：舞台はいかがでしたか？五関：そもそも、鉄拳さんのパラパラ漫画が原作だったので「これをどう広げるんだ？」っていう興味があったんですけど、実際に台本をいただいたときに「こんなに感動しちゃうんだ！」と思いました。世代で分かれていて、僕は全世代を見て回る役だったんですけど、自分の役のことなのに、すごく感情移入しちゃって。普段は基本的に感情がフラットなんですよ。上がりもしないし、下がりもしないんですけど、毎公演泣いちゃいましたね。遠山：「観劇翌日まで目を腫らす覚悟でいらしてください」とコメントされていましたよね。五関：そうですね。「絶対に泣くだろうな」と思ったので。遠山：じゃあ、千秋楽のときもすごく寂しい気持ちになりましたか？五関：なりましたね。舞台もそうですが、みんなで1つの作品を作り上げた後は、ちょっとどこか終わる寂しさがありますね。遠山：A.B.C-Zの皆さんは、10月29日（水）に約1年2ヵ月ぶりとなる9枚目のアルバム『CRAZY ROMANTIC!』をリリースされました。遠山・潮：おめでとうございます！五関：ありがとうございます！遠山：アルバムには、8月から3ヵ月連続で配信リリースされたシングル3曲も含まれています。今年もA.B.C-Zは精力的ですよね！五関：怒涛でしたね。もう何のリハーサルをしているのか分からなくなるくらい（笑）。遠山：では、ここで1曲お送りしたいなと思いますが、どの曲を流しましょうか？五関：3ヵ月連続配信のラスト、3ヵ月目に配信しました「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を流したいと思います。こちらは、爆風スランプのサンプラザ中野くんが作詞を、パッパラー河合さんが作曲をしてくださって、亀田誠治さんが編曲をしてくださったものすごい曲で、まさに3ヵ月の締めに相応しい応援ソングになっています。――「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」（A.B.C-Z）をオンエア♪遠山：この楽曲を歌ってみてどうでしたか？五関：応援ソングなんですけど、「たぶん、僕たちのことも意識してくださったんだな」って思うくらいA.B.C-Zと重なる部分があります。「ゴールは時間じゃない」という歌詞があったりして、僕たち自身も歌っていて背中を押される感じがすごくありますね。潮：力強い楽曲ですね！遠山：ね！ アルバムは全15曲でしたっけ？五関：そうですね。遠山：聴いていて"めちゃくちゃ楽しいな！"って思いました。五関：僕たちの芯として「REVIVAL」というのを掲げているんですけど、このアルバムは「MIXTURE REVIVAL」として、平成のJ-POPを彷彿とさせたり、昭和の歌謡曲っぽい楽曲だったり、どの時代とかは限定しないで、それぞれの世代の方が聴いても楽しめるし、「懐かしい」って思っていただけるような1枚になっていると思います。次回11月8日（土）の放送は、秦 基博さんをゲストに迎えてお届けします。