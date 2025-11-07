井上和「『乃木坂46は大丈夫だな』って思ってもらえる後輩になれたら…」卒業発表した松尾美佑、矢久保美緒への思い語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。11月4日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは先日、乃木坂46を卒業することを発表した4期生メンバー・松尾美佑（まつお・みゆ）さん、矢久保美緒（やくぼ・みお）さんについて語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「『乃木坂配信中』で松尾さんと一緒に『セブン-イレブン』の秋グルメを食べている動画を観ました。そのときに、にゃん先生が松尾さんのことを『“みゆさん”と呼びたい』と言っていましたが、あの後“みゆさん”呼びになりましたか？」（大阪府 18歳）井上：みゆさん呼びは難しかったです……。だって、あだ名が“まつおさん”なんだもん（笑）！“さん”って呼びたくなるんですよ。だから“まつおさん”って呼ばせていただいています。でも“みゆさん”って呼びたいなぁ。気持ち的には呼びたいんですよ、みゆさん……うん、怒られそう。そんな松尾美佑さんと矢久保美緒さんが、年内の活動、40枚目シングル「ビリヤニ」をもって乃木坂46をご卒業されることを発表しました。寂しい……松尾さんとは、今年から急激に仲良くなれたというか、お話させていただく機会がすごく増えて、一緒にお仕事をさせていただいたり、お家にも遊びに来てくれたりしたんですけど、卒業することは知らなかったの。みんなと同じタイミングで知ったんですけど、結構びっくりした気持ちはありつつ、松尾さんが決めた道というか、『“今だ”って思えるタイミングが来ました』ってお話をされていたので、すごく寂しいんですけど、明るい卒業だなと思います。そして、矢久保さん……違います。みっさん（笑）！ みっさんは、体調不良で（「真夏の全国ツアー2025」の）東京公演にすべて出られていないんですよ。2日間だけパートを絞って出演されていたんですけど、ちょうど神宮球場に入られた日かな？ ブログを更新するタイミングに私も一緒にいまして、ブログのタイトルを一緒に考えたんです。結局「東京公演よろしくお願いします！」っていうタイトルになっていたと思うんですけど、私がふざけて「『みっちゃん元気だよ！』にしたらどうですか？」っていろいろ言ったりしていたんですけど(笑)。神宮でも結構お話をさせていただけて「もっと仲良くなりたいな」って思っていたんですけど、ご卒業されてしまうということで……。お2人ともすごく寂しいという気持ちがあるんですけど、年内あと2ヵ月ほど一緒に活動できるので、その期間を大切に過ごしながら、お2人の背中を押せる、振り返ったときに「乃木坂46は大丈夫だな」って思ってもらえるような、そんな後輩になれたらいいなと思います。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info