国際サッカー連盟（FIFA）は7日、2026年3月に行われるFIFAワールドカップ26プレーオフトーナメントおよびヨーロッパプレーオフの抽選会を11月20日にFIFA本部のあるチューリッヒで実施すると発表した。

2026年夏にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26。日本代表はすでに本大会出場を決めているが、現在も各大陸では予選が繰り広げられている。

11月の代表ウィークでは北中米カリブ海サッカー連盟の3カ国、欧州サッカー連盟の11カ国（すでにイングランドは出場権獲得）が新たに本大会出場を決めることに。そして2026年3月23日から31日までの代表ウィークで残る出場国が最終決定する。

ヨーロッパ・プレーオフには、各グループ2位の12チームに加え、UEFAネーションズリーグの成績上位4チームを加えた計16チームが参加。4つのトーナメントに分かれ、1発勝負の準決勝と決勝を戦い、勝者4カ国がワールドカップ出場権を手にする。

またプレーオフトーナメント（大陸間プレーオフ）には6チームが参戦。参加チームは以下の通り。

・アジア5予選の勝者（UAE代表またはイラク代表）

・アフリカ2次予選の勝者（ナイジェリア代表、ガボン代表、カメルーン代表、またはコンゴ民主共和国代表）

・北中米カリブ海3次予選の各グループ2位の上位2チーム

・南米予選7位（ボリビア代表）

・オセアニア3次予選決勝の敗者（ニューカレドニア代表）

大陸間プレーオフは6カ国が2つのトーナメントに分かれ、1発勝負で行われる準決勝、決勝を行い、勝ち上がった2カ国が本大会出場権を得る。なお、各トーナメントのシード2チームは、11月19日に発表される最新FIFAランキングの上位2カ国となる予定だ。

抽選会は現地時間11月20日13時（日本時間20日21時）から開始される。