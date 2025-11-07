乃木坂46五百城茉央「ちょい匂わせたよね（笑）？」日向坂46正源司陽子のプロフィールに隠された秘密を明かす

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。10月20日（月）のお客様は、いとこ同士の関係性でもある乃木坂46五百城茉央さんと日向坂46正源司陽子さん。ここでは、いとこであることを公表したときのエピソードを語り合いました。

◆五百城「ちょい匂わせたよね（笑）？」

五百城：これしゃべっていい？

正源司：どれ？

五百城：「お2人のデビュー当初のプロフィールを見ると、2人とも好きな食べ物に“マグロ”と書いていました」って書いてあるんだけど。

正源司：これは本当にごめん。

五百城：ちょい匂わせたよね（笑）？

正源司：ごめん!!

五百城：（2人とも）本当なんだけどね。

正源司：そう、嘘じゃないから。「そういえば、まおちゃんと好きな物も似ているし、若干匂わせをしたら面白いんじゃないかな」と思って、まおちゃんのプロフィールを検索して、なんなら出身地の兵庫県も……。

五百城：兵庫県と淡路島（のイラスト）もちゃんと描いていたよね？

正源司：描いた！

五百城：まおの失敗を……（笑）。

正源司：まおちゃんは兵庫県（のイラスト）だけ描いて、淡路島を描き忘れてあたふたしたっていうのを聞いていたから、私は「ごめんね」と思いながらシュッて描いた（笑）。

五百城：（笑）。「好きな色」とかは？

正源司：好きな色は、まおちゃんがたしか……。

五百城：「空みたいな青」だったかな？（※実際の回答は「空！ 海！ みたいな色」）

正源司：そう。それで、私は「深い青」っていう。（※実際の回答は「海っぽい青！ エメラルドグリーンとかも好きです♡）

◆“いとこ公表”裏話

五百城：最初は（“いとこ”ということを）内緒にしていたもんね。

正源司：そうなの。

五百城：それで、あるときに「次、五百城がYouTubeの動画撮影するときに言ってくれないか？」って言われて。

正源司：そのときって、たしか築地で食べ歩きする動画だったよね？

五百城：そうそう。

正源司：実は私が「日向坂46になったんだ」っていうのを伝えたのも築地の一番人が混みあっている十字路で。「ねえねえ、日向坂46になったんだ」みたいな感じで言ったら「は!?」って（笑）。

五百城：もう意味がわかんなくて（笑）。

正源司：だから、築地は思い出の場所だね（笑）。

五百城：そうだね（笑）。

正源司：まだ言っていないときに、ミーグリ（ミート＆グリート）とか来てくださるファンの方が、「兵庫県出身だとさ、五百城ちゃんと仲良くなれるんじゃない？」みたいなことを言ってくださって、私も「そうだね、仲良くなってみたい！」とか言いながら“昨日連絡したなぁ”ってムズムズするというか（笑）。

五百城：そういう期間もあったよね。

正源司：それもあったし、「茉央ちゃんと陽子ちゃんが推しなんだ」っていう方もけっこう多くて。だから（公表したときに）喜んでくださる方もけっこう多くて、すごくうれしかった。

五百城：確かに、このラジオも喜んでくださるとうれしいね。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy