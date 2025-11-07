乃木坂46五百城茉央「ちょい匂わせたよね（笑）？」日向坂46正源司陽子のプロフィールに隠された秘密を明かす

◆五百城「ちょい匂わせたよね（笑）？」
五百城：これしゃべっていい？
正源司：どれ？
五百城：「お2人のデビュー当初のプロフィールを見ると、2人とも好きな食べ物に“マグロ”と書いていました」って書いてあるんだけど。
正源司：これは本当にごめん。
五百城：ちょい匂わせたよね（笑）？
正源司：ごめん!!
五百城：（2人とも）本当なんだけどね。
正源司：そう、嘘じゃないから。「そういえば、まおちゃんと好きな物も似ているし、若干匂わせをしたら面白いんじゃないかな」と思って、まおちゃんのプロフィールを検索して、なんなら出身地の兵庫県も……。
五百城：兵庫県と淡路島（のイラスト）もちゃんと描いていたよね？
正源司：描いた！
五百城：まおの失敗を……（笑）。
正源司：まおちゃんは兵庫県（のイラスト）だけ描いて、淡路島を描き忘れてあたふたしたっていうのを聞いていたから、私は「ごめんね」と思いながらシュッて描いた（笑）。
五百城：（笑）。「好きな色」とかは？
正源司：好きな色は、まおちゃんがたしか……。
五百城：「空みたいな青」だったかな？（※実際の回答は「空！ 海！ みたいな色」）
正源司：そう。それで、私は「深い青」っていう。（※実際の回答は「海っぽい青！ エメラルドグリーンとかも好きです♡）
◆“いとこ公表”裏話
五百城：最初は（“いとこ”ということを）内緒にしていたもんね。
正源司：そうなの。
五百城：それで、あるときに「次、五百城がYouTubeの動画撮影するときに言ってくれないか？」って言われて。
正源司：そのときって、たしか築地で食べ歩きする動画だったよね？
五百城：そうそう。
正源司：実は私が「日向坂46になったんだ」っていうのを伝えたのも築地の一番人が混みあっている十字路で。「ねえねえ、日向坂46になったんだ」みたいな感じで言ったら「は!?」って（笑）。
五百城：もう意味がわかんなくて（笑）。
正源司：だから、築地は思い出の場所だね（笑）。
五百城：そうだね（笑）。
正源司：まだ言っていないときに、ミーグリ（ミート＆グリート）とか来てくださるファンの方が、「兵庫県出身だとさ、五百城ちゃんと仲良くなれるんじゃない？」みたいなことを言ってくださって、私も「そうだね、仲良くなってみたい！」とか言いながら“昨日連絡したなぁ”ってムズムズするというか（笑）。
五百城：そういう期間もあったよね。
正源司：それもあったし、「茉央ちゃんと陽子ちゃんが推しなんだ」っていう方もけっこう多くて。だから（公表したときに）喜んでくださる方もけっこう多くて、すごくうれしかった。
五百城：確かに、このラジオも喜んでくださるとうれしいね。
