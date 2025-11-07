アレン様 マツコ・デラックスへの感謝語る「唯一、直筆でお手紙を渡した方」尊敬する理由とは？「こんな、まだデビューして、そんな売れてもない私に」

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」登場！ 芸能界で尊敬するマツコ・デラックスさんへの思い……など盛りだくさんの内容でお届けしました。2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の“アウト軍団”として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。9月には、アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。ーーここで、リスナーから届いたアレン様への相談を紹介。＜リスナーからの相談＞労働人生において、完璧にしたいと思っている自分と、現実の自分の出来なさのギャップに落ち込んでしまうときがあります。アレン様は、どのように発想の転換をしているか教えていただきたいです。アレン様：今でも私も悩んでいる。現場の空気に飲まれちゃって、流されるだけ流されて、全然うまくいかなくて、終わっちゃうときとか。すごい後悔で終わるんですよ。すがちゃん：はい。アレン様：後悔から怒りに変わるの。「私の良さを引き出さなかった！」って。「数字が出なくても知らないわ！」「私、ちゃんと他で出しているから!!」って責任を転嫁する。すがちゃん：なるほど。マインドとしては、そっちのほうが健全ですよね。ちなみにアレン様がお会いすると緊張するとか、尊敬している方って芸能界にいますか？アレン様：唯一1人だけ、仕事を一緒にしてみてたいし、ちゃんとお話してみたい方は、マツコ（・デラックス）さん。「アウト×デラックス」で毎週、何年もご一緒させていただいていたんですけど、すごく気を遣っていてくださっている感じがして。「アウト×デラックス」がレギュラーから特番への切り替えがあったときに、「私、なにか仕事が欲しいです」みたいなことを言ったときに、マツコさんが「『ぽかぽか』（※フジテレビ系の昼のバラエティ番組）に言ってあげるよ」と言ってくれて。そこから私たちも一発目からコーナーレギュラーを持たせてもらったんです。すがちゃん：マツコさんもアレン様を信頼しているということですね。アレン様：なんか「使ってあげたら？ アレンちゃんたち」みたいに言ってくれて。そういう思いやりみたいなのをすごい感じるときが多々あって。マツコさんには、私が唯一、直筆でお手紙を渡したこともあります。マツコさんのことは大事に思っていますね。マツコさんからしたら、もう何百人、何千人って芸能人に会ってきただろうけど。こんな、まだデビューして、そんな売れてもないのに。「アウト×デラックス」の出始めのときからですよ。YouTubeとかを観て、感想を言ってくれていたんです。「観てくださっているんだ」という安心感がすごいありました。そこは忘れないです。すがちゃん：芸能界に入って、最初に尊敬して、すごいなと思った人でもあるし。その人に恩もあるし……って素敵。いい話っすね。番組では他にも、アレン様の仕事哲学や自己ブランディング、若者の生きづらさや日本の賃金問題について、食への情熱、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。＜番組情報＞番組名：ウチらのイイブン！放送日時：毎週金曜 27:00～29:00AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表しますハッシュタグ：#ウチイブAuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420番組公式X：@uchiranoiibun番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/番組公式LINE：@uchiibu番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu