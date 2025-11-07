定年間際の先輩が同じ話を繰り返す…指摘すべき？ 定年まで我慢？ リスナーの悩みに日向坂46・河田陽菜＆山下葉留花が出した答えは？

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月31日（金）の放送は、河田陽菜の相談コーナー「まあ、がんばってください」をお届け！ リスナーの悩みに河田陽菜と山下葉留花の2人が答えました。河田：ここからはコーナーにいきますかね？山下：そうですね！河田：毎日きれいな河田陽菜は、周りの目を気にして、思っていることを正直に言えなかったりしちゃいますが、このコーナーでは忖度なしで、河田陽菜が思ったことをバシッと言わせていただきます。ただ、あまり語彙力と経験値がないので、回答に困っちゃうときがあります。そのときは、「まあ、がんばってください」みたいな感じで終わらせる可能性もありますが、お許しください。＜リスナーからのメッセージ＞「僕の会社にいる定年間際の先輩は、同じ内容の過去の武勇伝をたびたび話してきます。その度に僕は、それを初めて聞いたかのように『そうだったんですね！』『すごいですね！』と返答しているのですが、そろそろ面倒になってきました。ここは『その話、もう何回も聞いています』と正直に言うべきでしょうか？ それとも定年まであと数ヵ月なので、我慢すべきでしょうか？」河田：うわぁ大変。でも私は「前も聞きましたよ」って結構言っちゃうかも。なんか楽しげに言ったら許されそう。山下：確かに。河田：ね！「それ、そこまですごくないですよ」って（笑）。山下：ちょっと辛辣（笑）。河田：「そこまですごくないですよー」「何回も聞きましたよー」山下：（語尾は）“よ～ん”がいいんじゃないですか？河田：「何回も聞きましたよ～ん」山下：めっちゃいい（笑）！ 全然嫌味がないです。河田：じゃあ“よ～ん”でいきましょう（笑）。河田：でも（先輩は）あと数ヵ月で定年ということなので、その方のモチベーションを保つために初めて聞いたふりをするというのも、優しさの1つかもしれません。山下：そうですね。河田：きっと先輩は、リスナーさんが話を聞いてくれることがうれしくて、何回も話しちゃうと思うんです。だから……優しく言ってあげるか、我慢するかのどっちかですね。山下：2択のまま終わった（笑）。河田：（笑）。でも、もし言うときは“よ～ん”作戦で優しく言ってあげてください。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46