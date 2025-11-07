スペインサッカー連盟（RFEF）は7日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。

昨年夏のEURO2024を制覇し欧州王者となったスペイン代表は、ワールドカップ予選でも安定した戦いを見せている。トルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居するグループEで開幕から4連勝を記録して首位に立ち、ここまで15得点無失点と安定感も抜群。今月は現地時間15日にアウェイでジョージア代表、3日後にホームでトルコ代表と対戦する。

前節終了時点で2位トルコとの勝ち点差は「3」。スペインはジョージア戦に勝利すれば、同日開催のトルコvsブルガリアの試合結果次第で13大会連続17回目の本大会出場が決まる状況だ。

この重要な2連戦に向けたメンバーには、ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）やミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）ら常連組が順当に名を連ねた。一方で、コンディション面に不安を抱えているロドリ（マンチェスター・シティ）や、エル・クラシコ後に負傷が発表されたペドリ（バルセロナ）は招集外となっている。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が選んだメンバー26名は以下の通り。

▼GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル／アーセナル）

アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）

▼DF

アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）

ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）

マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）

アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン／ドイツ）

パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリード）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

パブロ・フォルナルス（ベティス）

▼FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

サムエル・オモロディオン（ポルト／ポルトガル）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）