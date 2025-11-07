アレン様 日本の“給料の低さ”に喝！「ケチくせえんだよ、この国は!!」シンガポールとの差に持論

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」登場！ 若者の生きづらさ、日本の賃金問題……など盛りだくさんの内容でお届けしました。2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の“アウト軍団”として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。9月には、アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。ーーここで、番組が実施した街頭インタビューの模様を紹介。Q.「あなたの理想と現実を教えてください」A.「僕は今、18歳です。日本って結構生きづらいなと思います。働くのって楽しくないから、ちょっと楽しいことばかりやって生きていきたいなと、というのがあります。将来は猟師、マタギになりたいです。あと、そういう関係で古民家（に住んだり）とか、旅が好きなので、そういう観光系のものとか。民宿などにつながると思うんですけど。そんな感じで、理想とか夢を考えて言っているんですけど、それに行動が伴っていないので、アレン様、こんな怠惰な自分をしかってください」アレン様：しかるも何も、もうなんか偉い！ 明確に自分の目標を持っているじゃないですか。古民家に住みたい、マタギになりたいとか。それだけ明確にあるなら勝手に行くと思う、人生がシフトされて。すがちゃん：確かに。アレン様：自分の人生を逆に本当に信じて突き進んでいっていただければ、もう勝手に叶うかなって思いますよ。すごい彼に言いたかったことが、「働くのが楽しくない」って言っていましたよね。それって日本特有なんですよ。すがちゃん：へえ～！アレン様：私、先日までシンガポールに長期で行っていて、いろんな現地の人としゃべったんですけど、9割ぐらいの人々の不満な気持ちの解消方法って、お金なんですよ。今の日本って、手取り30万円だったらいいほうじゃないですか。こんな国ないですよ、先進国で。すがちゃん：そうなんですか。アレン様：シンガポールで働いている日本人の方で、もう16年ぐらい住んでいる方がいるんですけど、「もう絶対日本には戻れない」って言うんですよ。日本だと25万円の給料のところが、同じようなことをして向こうだと150万円ぐらいお給料がある。でも日本は物価が上がっているじゃないですか。物価が上がると同時に自分の給与もどんどん上がっていけばいいんですけど、それがないから、若者の意欲も減るし。お金で自分の気持ちを解決してくれないじゃないですか、働けど働けどすり減ってくだけ。すがちゃん：なるほど。報酬がね。対価としての。アレン様：「固定給を上げなさいよ！」って、すごい今の日本に思いますね。だからもう先進国からちょっとずつ遅れてってるって言われているじゃないですか、日本って。やっぱそこ、みんなの意欲を掻き立てるためにお給料で反映したほうがいいなって思うんですよ。私、自分の気持ちが、お金で解決ができるってわかっているので、マネージャーとかにはすごいお金払ってます。すがちゃん：なるほど。自分のチームにはその感覚があるから。アレン様：だから、みんなやっぱりうちのチームは、「アレン様の仕事だったら入りたい」って言ってくれるし、お金もいいし。だから意欲にも繋がるじゃないですか。だからすごいいいことしか生まないのに、ケチくせえんだよ、この国は！ 安く人を使おうとしているでしょ、安く!!すがちゃん：すごい幅のあるラジオになっております。今の日本のことから下の話まで（笑）。番組では他にも、アレン様の仕事哲学や自己ブランディングや理想と現実、お金・物欲トーク、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。＜番組情報＞番組名：ウチらのイイブン！放送日時：毎週金曜 27:00～29:00AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表しますハッシュタグ：#ウチイブAuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420番組公式X：@uchiranoiibun番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/番組公式LINE：@uchiibu番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu