香音 美ボディの秘訣は？「だいぶ変わります」家族総出のストイックな食生活、美容習慣を明かす

FUKAMI：香音さんは、ご家族のみなさんでボディメンテナンスをおこなう超ストイック一家でもあるということですが、ボディメンテナンスのお話も聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。香音さんは積極的に腸活もおこなっているそうですね。

香音：はい。食事に気を付けているのもそうなんですけれど、最近は「よもぎ蒸し」によく行きます。最近すごく寒くなってきたので、すごく温まった状態で、ちょっと涼しい中を散歩することにハマっています。

FUKAMI：よもぎ蒸しの後は体が熱々だからね。

香音：熱々のまま、ちょっとお散歩して帰る帰り道がすごく好きで。

FUKAMI：食べ物はどういうものを食べているんですか？

香音：最近はお鍋を食べることが多いです。

FUKAMI：（キノコがたくさん入った）腸活鍋とか？

香音：そうです。あとは漢方がすごく入っているのを食べに行ったりすることが多いです。火鍋とか体に良さそうな味のスープだったり、腸活鍋だったり。そういうものがすごく好きです。

FUKAMI：家族でご飯を食べるタイミングもあるわけじゃないですか。腸活ご飯って（お肉が少ないので）男の人にとっては物足りないようなイメージがあるのですが、お父さんは嫌にならないのですか？

香音：確かに。でも父は昔から母と一緒にいますので、多分そういう生活に慣れ過ぎて全然嫌じゃないというか、年齢もあると思うんですけれど、むしろすごく大歓迎、みたいな感じです（笑）。

FUKAMI：そうなんですね！ 逆に香音ちゃんは、大人になってそれが嫌になったことはなかったのですか？ だって子どもの頃は、好きなものを好きなだけ食べていたんですよね？ ヘルシーなものって嫌になったりしないんですか？

香音：結構ジャンクフードとか、ハンバーガーとかピザとかも大好きなので、そういうものを食べた次の日は、それこそリセットする日を作る感じです。

FUKAMI：チートデイとか。

香音：そうです。あと、お誕生日会とか誕生日週間とかになると、みんなでご飯を食べる会食が続いて体重が増えたときは、（家族総出の）ダイエット週間が始まる感じです。

すみれ：すごい！

FUKAMI：すみれも結構、腸活好きだよね。

すみれ：好きだけど、意識しないと結構アンヘルシー（な食事）が多いかも？

香音：でも、私も結構そうですよ！ ラーメンとか。

すみれ：わかる！ ぎっとりしたラーメンが好きなんです。

FUKAMI：でも、たくさん食べたあとに気を付けると、やはり日々すっきりするとか、そういうのがあるんですか？

香音：全然違いますね。お手洗いにも行くようになりますし、肌あれとかもだいぶ変わります。

すみれ：最近、友達が自炊を多くするようにしたら肌がきれいになって、「やっぱり食生活で変わるんだ！」って思った。

FUKAMI：なるほど。

番組では他にも、母との美容エピソード、理想のボディとトレーニングなどについて語っていただく場面もありました。

