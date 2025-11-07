Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「どう楽しんでくれるのか…」5大ドームツアー「BABEL no TOH」準備期間のドキドキを明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月3日（月・祝）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。10月25日より開幕した5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」について語りました。――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタートしました。ツアーは11月1日（土）～11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）～11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）～11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）～12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）～12月20日（土）東京都・東京ドームと続いていきます。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。先日、「BABEL no TOH」初日の公演にありがたいことに参加させていただきました!! これからライブに行くJAM'S（※ミセスファンの呼称）の方もいらっしゃるので、大きくいうと……「こんなライブ観たことがない！」「自分の目を疑うほどの驚きのライブ」でした！ セトリ、セット、演出、みなさんのカッコ良さ、美しさどれもが想像以上で、終始ドキドキが止まりませんでした！ミセス先生、素晴らしい貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました♪「BABEL no TOH」はこれから残りの各地で創り上げられると思いますが、ミセス先生とJAM'Sが楽しく幸せな時間を過ごせますように……♪ 只今絶賛“バベルロス中”ですが祈っています！（愛知県 28歳 女性）大森：嬉しいね〜！ 名古屋（バンテリンドーム ナゴヤ）が終わったタイミングでメッセージを送ってくれたということですね！ ありがとうございます!!早速、「BABEL」について……でも、何を言ってもネタバレになっちゃうんだよな〜！若井：そうなのよ〜!大森：セトリ、セット、演出みたいなことを言ってくださっていますから……りょうちゃん（藤澤）！ ギリギリで！若井：ギリギリを攻められるかな〜これ！藤澤：わたくし危ないでしょ！ 一番（笑）。大森：ギリギリいきましょうよ！藤澤：ナ〜〜……（悩）……これを…あのー……ウワァヤァムウオォ……!!!（苦悩）。大森・若井：（笑）。若井：言葉になってなかったな〜（笑）。藤澤：だからね……これを、どう楽しんでくれるのか！ 準備期間ではドキドキした部分もあったんですよね！大森：うん！若井：けど……？藤澤：ライブが始まって、来てくれたみんなの顔を見て「楽しんでくれてるな〜」とか「いろんな受け取り方してくれてるな〜」っていうのを見て、さらに気持ちが上がりましたね！大森：……無難やないかいっ！若井・藤澤：（笑）。藤澤：無難に言うしかないだろ（笑）！大森：突っ込んで言わんかいっ！ メッセージ送ってくれてありがとね〜！若井：ありがとう！番組では他にも、最新情報を紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info