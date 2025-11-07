大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は、今オフでフリーエージェント（FA）となる。シーズンを通じて不振から抜け出せなかったコンフォートは、ドジャースとの再契約は難しいと見られる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

コンフォートは今季、打率.199、出塁率.305、長打率.333とキャリア最低水準の成績に終わり、守備も不安定だった。OPSは.637で、これは2016年のニューヨーク・メッツ時代以来のリーグ平均以下となった。

シーズン終盤にはやや成績が上向き、7月は打率.273、9月も打率.246と改善の兆しを見せたが、ポストシーズンでは出場機会なしに終わっている。

ドジャースはサンフランシスコ・ジャイアンツ最終年の打球速度データを信じて、コンフォートに1700万ドル（約25.5億円）を支払ったが、これは最近10年で最悪の契約の1つだったかもしれないとも言われている。

厳しい状況に立たされてコンフォートについてコロマ氏は「失望のシーズンを経て、ドジャースが2026年に彼と再契約する可能性は低く、オフシーズンにはFA市場の大物選手を獲得し、打線をさらに強化する見込みだ」と言及した。

