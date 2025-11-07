今年のトライアウトは「エイブル トライアウト 2025」として、2025年11月12日に開催される。トライアウトの合格率は非常に低い状況だが、NPBでのプレーを目指すべく、実力者が参加することも珍しくなかった。そこで今回は、トライアウトで再起を懸けた阪神タイガースの選手を紹介したい。

髙山俊

[caption id="attachment_238724" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／87kg

・生年月日：1993年4月18日

・経歴：日大三高 - 明治大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（阪神）

華々しいキャリアのスタートを飾った髙山俊。しかし、プロ2年目以降は不振に悩まされる期間が続いた1人だ。

明治大でヒットを量産し、2015年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。2016年の開幕戦に1番でスタメン出場を果たすと、プロ初打席で初ヒットを放った。同年は134試合に出場して打率.275をマークし、同年の新人王に輝いた。

将来のスターと期待された中、プロ2年目に成績を落とすと、2018年は大不振。同年の打率は.172と落ち込み、スタメン出場が減少した。

2019年こそ意地を見せたが、その後は不振から脱却できず、2023年に戦力外通告。12球団合同トライアウトではヒットを2本マークした。

トライアウトを受験後、2024年から新規参入となったオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブに入団。NPB復帰を目指し、来季で在籍3年目を迎えることになる。

伊藤隼太

[caption id="attachment_202868" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の伊藤隼太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／82kg

・生年月日：1989年5月8日

・経歴：中京大中京高 - 慶応大

・ドラフト：2011年ドラフト1位（阪神）

ドラフト1位で入団したものの、本領を発揮できなかったのが伊藤隼太である。

慶応大で突出した成績を残し、大学日本代表の4番も経験した伊藤。阪神タイガースに入団後、オープン戦では不振を極めたが、マット・マートンの故障もあり開幕一軍入りを果たした。

プロ3年目の2014年は、52試合に出場して打率.294、2本塁打をマーク。しかし、翌年以降の本格ブレイクを期待されるも、レギュラー定着には程遠い状況が続いた。

その後は一定の出場機会を得たものの、2019年、20年と続けて一軍出場なし。2020年に戦力外となり、12球団合同トライアウトを受験したものの、ヒット1本の結果に終わった。

NPB球団との契約は実現せず、独立リーグの愛媛マンダリンパイレーツに入団。選手兼任コーチとしてチームに携わり、NPBでの経験を伝える橋渡しを担った。

昨オフにはオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの野手コーチに就任し、選手指導に携わっている。

西岡剛

[caption id="attachment_238721" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の西岡剛（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：182cm／81kg

・生年月日：1984年7月27日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2002年ドラフト1巡目（ロッテ）

阪神タイガースでは故障の連続だった西岡剛も、12球団合同トライアウトで再起を懸けた選手である。

大阪桐蔭高時代から才能を発揮し、2002年ドラフト1巡目で千葉ロッテマリーンズに入団。2005年にレギュラー定着を果たすと、同年に41盗塁を成功させて盗塁王に輝いた。

また2010年は打率.346、206安打と打棒が爆発。”安打製造機”とも言える活躍で、首位打者と最多安打のタイトルを獲得した。

メジャーリーグでのプレー期間を経て、2012年オフに日本球界復帰を決断。阪神に入団した西岡は、移籍1年目で122試合に出場した。

ところが、2014年以降はけがの連続で、出場試合数が激減。2018年は25試合の出場で打率.125と低空飛行に終わり、同年10月に戦力外通告を受けた。

トライアウトを受験したが、NPBとの契約は実現せず。独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスに入団し、その後も独立リーグでのプレーを続けた。

そんな中、今季10月17日には古巣・ロッテの一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任することが決まった。古巣での選手育成にも注目したい。

歳内宏明

[caption id="attachment_238722" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の歳内宏明（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／90kg

・生年月日：1993年7月19日

・経歴：聖光学院高

・ドラフト：2011年ドラフト2位（阪神）

甲子園の舞台で名を馳せた歳内宏明。将来を嘱望されただけに、悔しいプロ生活だったと言えるだろう。

高校時代は福島の強豪・聖光学院高でプレーし、3年夏の甲子園では2試合の登板で計30三振を奪った投球が高く評価された。その後、2011年ドラフト2位で阪神タイガースから指名された。

プロ1年目は新人ながら二軍で防御率1.95をマークし、一軍での登板も経験。5回1失点の好投を見せるも、プロ初勝利とはならなかった。

2015年にはリリーフに転向すると、同年はキャリアハイの29試合に登板し、防御率2.62をマーク。しかし、2017年オフに育成落ちを経験すると、2019年には戦力外通告を受けた。

その後は12球団合同トライアウトを受験し、独立リーグの香川オリーブガイナーズでプレーした。

2020年のシーズン終盤、東京ヤクルトスワローズに加入。同年は一軍で7試合に登板し、1勝2敗、防御4.28の成績を残した。

2021年に現役引退し、現在はタイガースアカデミーでコーチを務めている。

阿部健太

[caption id="attachment_238720" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の阿部健太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／77kg

・生年月日：1984年9月8日

・経歴：松山商

・ドラフト：2002年ドラフト4巡目（近鉄）

阪神タイガースで奮闘した阿部健太も、トライアウトで再起を懸けた1人である。

松山商から、2002年ドラフト4巡目で大阪近鉄バファローズに入団した阿部。新人年に2勝を挙げるもその後は結果を残せず、球団合併による分配ドラフトでオリックス・バファローズに移籍した。

オリックスでも登板機会が増えないまま、2007年オフにトレードで阪神に移籍。すると2008年、リリーフで自己最多となる32試合に登板した。チームは優勝を逃したものの、防御率2.96と一定の成績を収めた。

しかし、頭角を現し始めたところだったが、2010年、11年は一軍登板なし。11年オフに戦力外通告を受けた阿部は、トライアウトを受験し、東京ヤクルトスワローズと契約を結んだ。

移籍4年目の2015年オフ、再び戦力構想外であることを伝えられ、同年限りで現役引退。阪神時代のような投球をヤクルトでは発揮できなかった。

柴田講平

[caption id="attachment_238723" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の柴田講平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／78kg

・生年月日：1986年7月17日

・経歴：福岡工大城東高 - 国際武道大

・ドラフト：2008年ドラフト2位（阪神）

ドラフト2位で阪神タイガースに入団した柴田講平。2011年こそ覚醒の予感を漂わせたが、チャンスを活かし切れなかった。

国際武道大で4年間プレーし、首位打者を2回獲得。打撃、守備の両面を高く評価され、2008年ドラフト2位で阪神から指名を受けた。

ブレイクを予感させたのは2011年。徐々に出番を増やしていき、104試合に出場した。同年は打率.271に加え、7個の盗塁を成功させたように、スピードでも持ち味を発揮していた。

レギュラー定着を期待された一方、2012年からは年を追うごとに出場機会が減少。阪神での最終年となる2016年はわずか10試合の出場に沈み、同年に戦力外通告を受けた。

その後、12球団合同トライアウトに参加したが、ヒットを記録できなかった。

それでも千葉ロッテマリーンズが入団テストを実施し、獲得を発表。1年の在籍にとどまったが、トライアウトのチャンスを活かした例と言えるだろう。

