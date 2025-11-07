歴史的名勝負となった今年のワールドシリーズ（以下、WS）。4勝3敗でロサンゼルス・ドジャースが球団史上初の2連覇を達成し、立役者となったのが、WSで3勝を挙げた山本由伸だった。シーズン成績を見ても、山本はメジャートップクラスの安定感を誇っていることを、数字が示している。（文・八木遊）

問答無用のシリーズMVP

山本はWS第2戦と第6戦にそれぞれ先発。第2戦は9回を投げ切って1失点、第6戦は6回1失点の好投で、いずれも勝利投手に輝いた。

さらに第7戦の9回途中から登板すると、2回2/3を零封。シリーズ3勝目は胴上げ投手のおまけつきで、問答無用のシリーズMVPに選ばれた。

日本人選手がWSでMVPを獲得するのは、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来、史上2人目。また、山本はナ・リーグのサイヤング賞最終候補の3人の中にも名を連ね、名実ともにメジャーのエリート投手に君臨している。

そんな山本の今季成績を改めて振り返ると、シーズン前半は味方打線の援護に恵まれず、なかなか勝ちが付かなかった。

さらに勝利投手の権利を持って降板しても、不安定な救援陣が勝ちを消すことも少なくなかった。本来なら15～16勝していてもおかしくない投球内容にもかかわらず、わずか12勝に終わった。

それでも防御率はナ・リーグ2位の2.49をマークし、さらに奪三振数も大台に乗せ201個を数えた。これ自体はリーグ7位タイだったが、9イニング当たりの奪三振率10.42はリーグ3位と上位に食い込んだ。

山本の安定感を示す「.183」

またあまり話題には上らないが、山本の今季被打率.183はナ・リーグだけでなく、メジャー全体でトップの数字。つまり、今季最も安打を打たれにくい投手が山本だったことになる。

山本の被打率.183は、過去の日本人投手と比べても上位3位に入っている。規定投球回に達した日本人投手のべ48人の中で、山本の被打率は、2020年の前田健太（.168）、1995年の野茂英雄（.182）に次ぐ歴代3位だった。

1位の前田は、2020年に驚愕の被打率.168をマークしたが、その年はコロナ禍の影響で、60試合制に短縮して行われたシーズン。前田は11試合にしか登板しておらず、やや例外といえるだろう。

そして、2位がちょうど30年前に野茂がマークした.182。パイオニアと呼ばれた右腕の“トルネード旋風”は全米を席巻した。今季の山本の被打率は、まさにその偉大な大先輩に肉薄する被数字だった。

山本は、シーズン中の安定感した投球に加えて、ポストシーズンで見せた献身的な働きで、ドジャースファンの心を鷲づかみしたのは間違いない。

2023年オフに12年総額3億2500万ドル（当時のレートで約455億円）の大型契約を結んだ際は、メジャーで1球も投げていない投手に対して疑問の声も上がったが、それももう過去の話。残り10年の契約期間で優勝請負人はあと何度チームに歓喜をもたらすことができるだろうか。

