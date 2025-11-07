【左前側方の安全確認をサポート】カローラ クロス用の車種別サイドカメラキットが登場！｜データシステム｜

左サイドの死角をモニターに映し出して安全運転をサポートする、データシステムの車種別サイドカメラキットにトヨタ カローラ クロス用が登場した。価格は2万3980円。

【画像】まるで純正かのようにカローラ クロスにフィットする！

同社が人気モデルを中心に展開する安全運転サポートアイテムのひとつがこの車種別サイドカメラキット。カメラカバーを車種専用に設計することで、目立たずスマートな取り付けを実現しているのが特徴だ。

カメラ部は、高感度スーパーCMOSセンサーを採用した小型カメラを搭載し、死角となる左前タイヤ付近を、モニター上（カーナビもしくは別売りのスーパースリムモニター〈SSM-W5.0Ⅱ〉と接続）で確認できるようになり、左折時や路肩、壁際への幅寄せ、縦列駐車などでの安全確認をサポートする。

取り付け位置がミラーベースのため、ミラー本体（鏡面）を折り畳んでもカメラ位置は移動せず、映像をそのまま見られるのがポイント。

今回発売するトヨタ カローラ クロス用は、専用カメラカバーと角度調整式カメラがセットになったSCK-201C3K〈保安基準適合品〉となっている。

角度調整式カメラを採用することによって、取り付け後でも最適なアングルに調整可能で、リフトアップなどカスタマイズによる車高変更にも対応できる。

［製品概要］

・製品名：車種別サイドカメラキット

・品番：SCK-201C3K

・価格：2万3980円

・適合車種：トヨタ カローラ クロス…型式：ZSG10／ZVG1#／MXGA10型 年式：2021年9月〜2025年5月

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

https://www.datasystem.co.jp