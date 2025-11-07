大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。獲得候補として複数選手の名も挙がっているが、マックス・マンシー内野手が残留することによりいくつかの案は消滅したかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ドジャースはレギュラーシーズン中から、マンシーに対して球団オプション（1年1000万ドル）を行使するか注目されていたが、日本時間7日に行使したことが伝えられている。

同メディアは「今オフもおそらく、セントルイス・カージナルス所属のノーラン・アレナド内野手のトレードの噂は続くだろう。また、ボストン・レッドソックス所属のアレックス・ブレグマン内野手の動向も注目されそうだ。幸いなことに、そのどちらがドジャースに来るかもしれない、という無意味な憶測を聞く必要はもうない。というのも、ドジャースは木曜日にマンシーのオプションを正式に行使したからだ」と言及。

続けて、「レギュラーシーズンで好調を取り戻し、ポストシーズンでは通算本塁打で球団新記録を打ち立てたことを考えれば、オプション行使はまさに当然の決断だった。それに、1000万ドルという金額は、チームの精神的支柱であるマンシーにとって破格の安さだ。来季も20本塁打以上を放つ力を十分に持ち合わせており、三塁守備でも着実に進歩を見せている。チームにとって、この契約はお買い得以外の何ものでもない」と記している。

