ランナーの皆さん、もしマラソン中の熱中症や足攣り、胃腸の不調に悩んでいるなら、その原因は「あなた自身の汗」にあるかもしれません。2025年11月、ランナーの祭典「神戸マラソン」の関連イベント「神戸マラソンオープンマーケット2025」に、アスリートのパフォーマンスを科学的にサポートする画期的なブランド「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」が初登場します。あなたの汗を科学的に分析し、一人ひとりに合ったオーダーメイドの補給戦略を提案するこのブランドは、あなたのランニング体験を劇的に変える可能性を秘めています。

マラソン中の悩みを解決！「Precision Fuel & Hydration」が提案するパーソナル補給戦略

「Precision Fuel & Hydration」は、ただの電解質ドリンクや補給食を提供するブランドではありません。彼らが提唱するのは、「あなただけの、最適化された補給戦略」。私も初めて知った時、「そこまで個別に対応してくれるのか！」と驚きを隠せませんでした。

マラソン中、熱中症や足攣り、あるいは胃腸の不調に悩まされた経験はありませんか？それは、もしかしたら「あなた自身の体質」に合わない補給をしていたからかもしれません。プレシジョンは、その謎を解き明かし、あなたのベストパフォーマンスを引き出すための鍵を握っているんです。

科学が解き明かす、あなたの「汗」の秘密

2011年にイギリスで誕生した「Precision Fuel & Hydration」は、「どんな環境でも、あなたのベストパフォーマンスを支える」ことを理念としています。この力強いミッションを支えるのが、彼らが世界で唯一提供しているという「汗体質分析（スウェットテスト）」です。

これは本当に画期的なアプローチです。あなたはご自身の汗、どれくらいご存知ですか？私たちは皆、同じように汗をかいているようでいて、実はその成分や量には大きな個人差があるんです。

驚きの個人差！汗のナトリウム含有量は最大12倍？

スウェットテストでは、専用機器を用いて汗1Lあたりに含まれるナトリウムの量を計測します。このナトリウム含有量は、一度計測すればほぼ変わらない「あなたの体質」を示す数値。そして、驚くべきことに、その数値には最大で約12倍もの個人差があるというのです。

例えば、汗をかく量が同じでも、ナトリウム損失量が少ない人と多い人では、必要な電解質の量が大きく異なります。これを無視して一律の補給を続けていれば、体調不良に陥るのも無理はありません。このスウェットテストを開発したのは、バース大学でスポーツ科学を学び、自身もトップアスリートだったCEOのアンディ・ブロウ氏。約15年もの歳月をかけて専門家とともに開発されたこのソリューションは、英国プレミアリーグやNFL、NBAといったプロスポーツチームにも採用されるほど、その効果と信頼性が認められています。

あなただけの補給戦略を実現する製品ラインナップ

スウェットテストで明らかになったあなたの体質に合わせて、「Precision Fuel & Hydration」は「エネルギー」と「電解質」の二つの観点から多種多様な製品を提供しています。

粉末、タブレット、ジェル、そして専用ボトル。これらをスウェットテストの結果と運動強度に合わせて最適な組み合わせで提案してくれるのが、このブランドの真骨頂です。

電解質タブレット＆パウダー：汗の量に合わせて選べる3タイプ

製品名にある「PH500」「PH1000」「PH1500」という数字は、水1000mlあたりに含まれるナトリウムの量（mg）を示しています。数字が大きいほどナトリウム量が多く、たくさん汗をかくシーンや、より多くのナトリウムを失う体質の方に適しているわけです。

: スポーツドリンクと同等のナトリウム量（水1000ml：ナトリウム500mg）。汗をあまりかかない方や適度な運動に。: スポーツドリンクの約2倍のナトリウム量（水1000ml：ナトリウム1000mg）。経口補水液と同等で、高温多湿での運動に。: スポーツドリンクの約3倍のナトリウム量（水1000ml：ナトリウム1500mg）。発汗量の多い方、足攣りしやすい方、電解質ローディングにおすすめ。

【タブレットの特徴】

* しゅわっと溶けて手軽に電解質ドリンクが作れる

* 1錠約12kcalと低カロリー

* 発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能

【パウダーの特徴】

* 汗で失われる電解質を素早く補給

* 胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い

エネルギー補給ジェル：飲みやすさと効果を追求

ランナーにとって、レース中のジェル補給は非常に重要。しかし、「味が苦手」「ドロっとして飲みにくい」といった悩みもよく聞きますよね。プレシジョンのジェルは、その点も工夫されています。

: マイルドな柑橘系の味で、ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し。1袋に30gの炭水化物（120kcal）。: PF30ジェルにカフェイン100mgを配合。ここぞという時の集中力維持に。: 1袋に90gの炭水化物（360kcal）と高エネルギー。ロングレースや高強度トレーニングに最適。

いずれも「インフォームドスポーツ認定」を受けており、人工成分不使用という点も、アスリートにとっては安心材料です。

PF＆Hオリジナルボトル：機能性と携帯性

: 軽量で携帯しやすく、アップや短距離ランにぴったり。: 長距離レースや暑い日のトレーニングで、しっかり水分補給したいときに。

あなたの補給戦略をより確実にするために、専用ボトルも活用してみてはいかがでしょうか。

神戸マラソンで「あなたに合う補給」を体験するチャンス！

「Precision Fuel & Hydration」は、「神戸マラソンオープンマーケット2025」に初めてブースを出展します。この機会に、ぜひその「違い」を直接体験してください。

2025年11月14日（金）13:00～20:30（最終入場20:00）

2025年11月15日（土）10:00～19:30（最終入場19:00）

: 神戸国際展示場3号館 1階（JR三ノ宮駅などからポートライナーで約10分「市民広場駅」下車すぐ）: 無料

ブースではこんな特典が！

: 実際に味やのど越しを試して、自分に合うか確認できます。: 会場限定のお得な価格で購入するチャンス！: レース直前やレース中の電解質補給にぴったりのお守りパウダーを販売。

EC販売開始1時間で20個も売れたという人気のバケハが、会場で購入できます。

ユニセックスデザイン

つばと本体にUPF+50の紫外線カット機能

の通気性メッシュで見た目も涼しく、快適

ぎらつきを軽減する暗い反射アンダービル

しなやかなつばで快適性と収納性アップ

後ろのファスナーで快適なフィット感を実現

ランニング時にしっかりフィットしてズレない！ 首元までつばがあるので日焼け防止にも◎。

熱中症や足攣り、内臓トラブルで悩んだ経験がある方はもちろん、これからマラソンに挑戦する方も、ぜひこの機会にブースを訪れてみてください。あなたのランニングライフが、もっと快適でパワフルなものに変わるかもしれません。

会社概要

株式会社トータルヘルスコンサルティングは、スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業など多岐にわたる事業を展開している企業です。アスリートの健康とパフォーマンス向上に貢献する「Precision Fuel & Hydration」の日本展開を担っています。

神戸マラソンを前に、あなたの「最高の走る」をサポートする新たなパートナーを見つける絶好の機会です。会場でお会いしましょう！

