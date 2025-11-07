ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表FW三笘薫について言及した。6日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

今シーズンも左サイドで違いを生み出し、ブライトンの攻撃を牽引している三笘。プレミアリーグ開幕から6試合連続でスタメンに名を連ねると、第3節マンチェスター・シティ戦でU－21ドイツ代表MFブラヤン・グルダの決勝点をアシストし、続く第4節ボーンマス戦では右サイドからのクロスに頭で合わせて初ゴールを記録。しかし、第6節チェルシー戦で足首を負傷し途中交代すると、その後は公式戦5試合続けて欠場となっている。

戦列を離れている三笘は先月に続き、今月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表にも招集されず。負傷後の回復具合やコンディションについては定かではないが、ヒュルツェラー監督はプレミアリーグ第10節リーズ戦を前にした会見で「インターナショナルマッチウィーク前には彼の姿を見ることができると思う」とコメントしていた。

ブライトンは現地時間9日に控えるプレミアリーグ第11節でクリスタル・パレスと対戦。日本代表MF鎌田大地との“日本人対決”も期待される中、ヒュルツェラー監督は三笘の出場可能性について「オプションになり得る見込みで、これは我々にとって良いことだ。出場できるかは五分五分だ。日曜日までのトレーニングで彼の状態を確認する。クリスタル・パレス戦に出場できないというわけではない」と明言した。

ブライトンがクリスタル・パレスの本拠地『セルハースト・パーク』に乗り込む一戦は、日本時間9日の23時キックオフ予定。果たして三笘と鎌田の“日本人対決”は実現するのだろうか。