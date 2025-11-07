今日の運勢★11月8日（土）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年11月8日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月8日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？いつもがんばっているあなたに、ご褒美を与えてあげましょう。今日は心のままにあなたが食べたいものを食べて、やりたいことをやると運気が上がっていく日になりそうですよ。あなたの好奇心の赴くままに、様々な価値観にふれていくと良い日です。なにか問題が起きたり、悩みごとがあったりしたならば、いろいろな人の意見をきいてみることで、新しい解決策がでてきそうです。今日は誰に対しても、どんな時にでも、愛を持って接するように心掛けることで、運気がUPするでしょう。感謝の気持ちは、言葉にして伝えるように意識すると良いですよ。誰かと関わることで、気分を変えると運気UPに繋がります。今日はひとりきりで過ごすのではなく、誰かと連絡をとったり、仲間たちと気晴らしにお出かけをしたりすると良い日ですよ。あなたの大切な人を大切にすると良い日です。一緒に過ごすときもやりとりをするときも、愛のある言葉を意識しましょう。大切な人がいないと感じるあなたは、理想のお相手をイメージすると良いですよ。趣味や勉強に時間をつかいましょう。今日はつかえる時間はすべて、あなたの楽しみたいことや、学びたいことにつかうと良いでしょう。有意義に過ごすことができそうですよ。今日は、将来の目標を100個書き出してみましょう。そんなに目標はないなと思う方も、できるだけ多く書こうとしてみてください。意識していなかったけど、やりたいことに気づくことができるかもしれません。失敗を恐れずに、自分ならできるとプラス思考で物ごとに取り組むことが大切になる日です。あなたの今日の一歩が、未来への成功に繋がることを意識して前向きに過ごしましょう。今日は、理論的な思考だけに頼らずに、ご自身の直感や、なんとなくそう感じるという感覚に意識をむけてみましょう。内なる声に耳を傾けていくことで、目にみえない世界と繋がることができるでしょう。あなた自身を肯定するような言葉をたくさんつかっていきましょう。あなたの内なる声は、あなたがとても素晴らしい存在であることを知っているはずです。あなたの中の内なる声に従いましょう。あなたを支えてくれるまわりの方たちを大切にすると良い日です。普段気にかけてくれて、あなたに愛情を向けてくれる方たちに、日頃からの感謝の気持ちを伝えてみましょう。集合時間などの、決まりごとやルールをきちんと守ると運気が上がっていくでしょう。お相手の気持ちや状況に常に寄り添い、敬意を持って行動していくことで、良い流れがやってきます。希望は人のあらゆる感情の中でもっとも強力なもののひとつです。それはなんでも叶えることのできる強さ、勇気、インスピレーションを心の中に目覚めさせるものです。それは、とても苦しく、絶望的な時にこそ生まれるのです。これをみているあなたが、もし苦しみを感じていらっしゃるのなら、このメッセージは、これから新たな展望が開け、あなたが生まれ変わっていくということをお知らせしています。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/