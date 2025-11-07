香音 母から受け継ぐ美肌の秘密とは？「20歳を超えたあたりから『これが一番いいよ！』と教えてもらって」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月2日の放送では、母との美容エピソードや、ベースメイクのこだわりなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：香音さんは敏感肌とのことですが、敏感肌さんはベースメイクを作るのが大変じゃないですか。ベースメイク時にこだわっていることはありますか？香音：私は化粧水の段階で、サラサラじゃなくて、乳液みたいなタイプの化粧水を使って、2回ぐらい入れ込んでいます。FUKAMI：ちょっと重めの（化粧水）？香音：はい。そこからスタートしないと。あと、ベースメイクとかも全部、保湿成分が入っているものを選んだりしています。FUKAMI：気に入っているアイテムとかあるんですか？香音：はい。私は結構、母（野々村俊恵さん）と共有するものも多くて。『DECORTÉ（コスメデコルテ）』の「AQシリーズ」を母がすごく好きで。FUKAMI：すごい！ 若いのに。香音：でも母は昔から、それこそ20代の頃から「AQシリーズ」を使っていたので、私もそれを受け継いで、20歳を超えたあたりから「これが一番いいよ！」という「AQシリーズ」を教えてもらって。でも私は、今は一応コスメデコルテのもう少しヤングなラインを使ったり、肌がゆらぎそうだな、というときは「LIPOSOME（リポソーム）シリーズ」を使うようにしています。FUKAMI：豪華！ でも本当にいいですよね。香りも超高級だし、使用感も超高級な感じがするの。香音：ふんわり香水をつけているような、顔からいい香りがすると、こんな幸せがあるのがすごいですよね。FUKAMI：確かに。香音：そう思いながら使っています。番組では他にも、理想のボディとトレーニング、野々村家の美容・健康習慣などについて語っていただく場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/