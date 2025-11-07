12球団合同トライアウト、11月12日にマツダスタジアムで開催　松山竜平・…

2025年の「プロ野球12球団合同トライアウト」は12日、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島にて開催される。

トライアウトは、日本野球機構（NPB）に属する全12球団が合同で行い、自由契約となった選手を対象とする入団テスト。昨年は計45名が参加し、清宮虎太朗投手（現日本ハム育成）、鈴木康平投手（現ヤクルト育成）、中村亮太投手（現ロッテ育成）の3名が契約を勝ち取った。しかし、支配下登録として契約が決まった選手はおらず、狭き門となっている。ここでは、今年の日程スケジュールと参加選手を紹介する。

開催日／開場時間

2025年11月12日（水）開場時間：9時〜

予備日 2025年11月13日（木）

※予備日当日が雨天の場合は室内にて実施

10:00〜シートノック開始予定

10:30〜シート打撃開始予定

※シートノック・シート打撃の開始時間は目安です。

前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

参加選手一覧

投手

鈴木勇斗（阪神）

佐藤蓮（阪神）

森木大智（阪神）

赤塚健利（広島）

小林樹斗（広島）

笠谷俊介（DeNA）

徳山壮磨（DeNA）

今野瑠斗（DeNA）

高橋礼（巨人）

鴨打瑛二（巨人）

竹内龍臣（中日）

菊田翔友（中日）

久保拓眞（ヤクルト）

山本大貴（ヤクルト）

谷岡楓太（オリックス）

井口和朋（オリックス）

小野泰己（オリックス）

西村天裕（ロッテ）

又吉克樹（ソフトバンク）

風間球打（ソフトバンク）

大城真乃（ソフトバンク）

宮本智志（楽天）

田村伊知郎（西武）

井上広輝（西武）

石川直也（日本ハム）

福田俊（日本ハム）

中山晶量（日本ハム）

内野手

韮澤雄也（広島）

山足達也（広島）

鈴木蓮（DeNA）

川原田純平（ソフトバンク）

渡部健人（西武）

外野手

野口恭佑（阪神）

松山竜平（広島）

中村健人（広島）

宇草孔基（広島）

マイク・フルプ（巨人）

松原聖弥（西武）

【了】