ジェノアは6日、ダニエレ・デ・ロッシ氏が新監督に就任したことを発表した。

イタリアメディア『スカイスポーツ』が報じたところによると、契約期間は2025－26シーズン終了までとなっているが、セリエA残留に導いた場合に有効となる延長オプションも付随しているとのこと。すでにトレーニングを指揮しているものの、現地時間9日のセリエA第11節フィオレンティーナ戦ではベンチ入りしない見込みだという。

ジェノアは昨年11月にパトリック・ヴィエラ前監督を招へい。フランス代表とアーセナルの“レジェンド”は就任当時降格圏一歩手前の17位に低迷していたチームを13位まで押し上げ、セリエA残留に導いた。しかし、今シーズンは開幕直後から苦戦が続き、第9節終了時点で3分6敗の最下位に沈むと、現地時間1日に解任が決定。その後はロベルト・ムルジータ氏が暫定的にトップチームの指揮を執っていた。

新監督に就任したデ・ロッシ氏は1983年7月24日生まれの現在42歳。現役時代はローマでクラブ歴代2位となる公式戦通算616試合に出場したほか、イタリア代表でも国際Aマッチ通算117キャップを誇るなど主力として活躍した。2020年1月にボカ・ジュニオルスで現役生活を終えると、2024年1月に指導者として古巣ローマに帰還。チームをヨーロッパリーグ（EL）出場権獲得や同大会でのベスト4に導いたが、昨シーズン序盤戦の成績不振を受けて昨年9月に解任された。