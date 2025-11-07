大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、7名の選手がフリーエージェント（FA）になった。その内の2名であるミゲル・ロハス内野手、キケ・ヘルナンデス内野手について、ウィル・スミス捕手が残留を熱望しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロハスとキケの復帰がどれほど重要かと問われたスミスは、この2人が球団にとってどれほど重要な存在であるかを非常に明確に述べた」としつつ、「彼らはチームリーダーとして今季本当に大きく貢献してくれた。ロハスのホームラン、キケのプレー、それだけじゃない。彼らの良さはフィールド外でも、クラブハウスでの姿勢でもはっきり見えるんだ。個人的には、ぜひ2人に戻ってきてほしい。フロントもきっと再契約に動くはずだよ。本当に大好きな仲間たちだし、来年も一緒に戦えることを願っている」というスミスのコメントを紹介。

続けて、「ロハスはすでにダグ・マケイン記者に対し、引退前にドジャースで最後の1年をプレーしたいと語っている。キケはロサンゼルスに留まることを唯一の目標として、1年契約を結んでいる。チームは若返りを図りたいと考えているものの、来年のチームにどちらの選手もいないというシナリオは想像しにくい」と記している。

現段階では2人の残留は濃厚とみられているようだが、見込み通りの展開は訪れるだろうか。

