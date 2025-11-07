アヤックスがエリック・テン・ハフ氏の再招へいを検討しているようだ。6日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

エールディヴィジで歴代最多36度の優勝を誇るオランダ屈指の名門アヤックスは、アルネ・スロット監督のアシスタントとしてリヴァプールのプレミアリーグ制覇に貢献したヨン・ハイティンハ氏を今夏に指揮官として招へい。しかし、エールディヴィジで首位フェイエノールトと「8」ポイント差の4位に留まり、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでは4戦全敗の最下位に沈んでいる。

直近7試合でわずか1勝と苦境に陥る中、クラブは現地時間6日に指揮官解任を発表。ハイティンハ体制はわずか4カ月で終焉を迎え、新監督が決まるまでの期間はフレッド・グリム氏が暫定監督としてトップチームの指揮を執ることとなった。

アヤックスは後任の選定作業を進めており、2017年12月から約4年半に渡ってトップチームの指揮を執ったテン・ハフ氏に接触した模様。移籍市場に精通するロマーノ氏によると、テン・ハフ氏は未だいかなる決断も下していないものの、アヤックスから復帰の打診があり、交渉が進行中だという。なお、同氏に対しては新監督を探すウルヴァーハンプトンからも打診があったものの、交渉は進展していないようだ。

テン・ハフ氏はオランダ出身の現在55歳。バイエルンの下部組織やユトレヒトを率いた後、約4年半に渡って指揮したアヤックスでは合計6つのタイトルを獲得した。2022年夏にマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任し、初年度にカラバオカップを制覇するも、2年目以降は不安定な戦いが続き、昨年10月に解任。今夏にはレヴァークーゼンの監督に就任したが、ブンデスリーガで開幕2戦未勝利とスタートダッシュに失敗すると、わずか99日での解任が発表された。

アヤックスには今シーズンから日本代表DF板倉滉も在籍しており、新監督の人事と起用法には大きな注目が集まっている。