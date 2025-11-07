ドジャース 最新情報

MLBの公式Xが5日（日本時間6日）に更新され、ロサンゼルス・ドジャースのブレイク・スネル投手が、NBAロサンゼルス・レイカーズ戦でK-POPグループ「SEVENTEEN」との3ショットを公開した。







この日はスネル投手に加え、ムーキー・ベッツ選手、ウィル・スミス選手、タイラー・グラスノー投手らが、レイカーズの本拠地クリプト・ドットコム・アリーナを訪れ、サンアントニオ・スパーズ戦を観戦。







会場にはSEVENTEENのメンバー、ジョシュアとスングァンも来場しており、スネル投手との3ショット撮影が実現した。



また、チーム内では今季先発ローテーションを支えた山本由伸投手との仲の良さでも知られ、2人のツーショットがたびたび目撃されている。



ワールドシリーズ制覇の激闘を終え、リラックスした表情を見せるエース左腕の笑顔が印象的だった。











