FIFAは6日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025にノミネートされた選手の一覧を発表した。
ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025は、専門家によって構成される委員会にて候補者が決まる。最終的な受賞者はファン、ジャーナリスト、代表監督および代表キャプテンの投票によって決定。昨年、男子部門の最優秀選手賞は、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが初受賞を果たしていた。
今回はそんなFIFAフットボールアウォーズ2025における、各部門のノミネート選手が発表された。男子部門のFIFA最優秀選手賞では、昨季のチャンピオンズリーグを優勝したパリ・サンジェルマン（PSG）から、最新バロンドール受賞者のフランス代表FWウスマン・デンベレを筆頭に4名がノミネート。FIFAクラブワールドカップ2025で優勝を成し遂げたチェルシーからは、イングランド代表MFコール・パーマーがリストに入った。
男子部門のFIFA最優秀選手賞、FIFA男子最優秀監督賞、FIFA男子最優秀GK賞のノミネート選手（監督）は下記の通り。◆■FIFA最優秀選手賞のノミネート選手一覧
※（）内は（代表チーム／所属クラブ）
ウスマン・デンベレ（フランス代表／パリ・サンジェルマン）
アクラフ・ハキミ（モロッコ代表／パリ・サンジェルマン）
ハリー・ケイン（イングランド代表／バイエルン）
キリアン・エンバペ（フランス代表／レアル・マドリード）
ヌーノ・メンデス（ポルトガル代表／パリ・サンジェルマン）
コール・パーマー（イングランド代表／チェルシー）
ペドリ（スペイン代表／バルセロナ）
ハフィーニャ（ブラジル代表／バルセロナ）
モハメド・サラー（エジプト代表／リヴァプール）
ヴィティーニャ（ポルトガル代表／パリ・サンジェルマン）
ラミン・ヤマル（スペイン代表／バルセロナ）
ハビエル・アギーレ（メキシコ代表）
ミケル・アルテタ（アーセナル）
ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）
ハンジ・フリック（バルセロナ）
エンツォ・マレスカ（チェルシー）
ロベルト・マルティネス（ポルトガル代表）
アルネ・スロット（リヴァプール）
アリソン（ブラジル代表／リヴァプール）
ティボー・クルトワ（ベルギー代表／レアル・マドリード）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア代表／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）
エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン代表／アストン・ヴィラ）
マヌエル・ノイアー（元ドイツ代表／バイエルン）
ダビド・ラヤ（スペイン代表／アーセナル）
ヤン・ゾマー（スイス代表／インテル）
ヴォイチェフ・シュチェスニー（元ポーランド代表／バルセロナ）