FIFAは6日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025にノミネートされた選手の一覧を発表した。

ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025は、専門家によって構成される委員会にて候補者が決まる。最終的な受賞者はファン、ジャーナリスト、代表監督および代表キャプテンの投票によって決定。昨年、男子部門の最優秀選手賞は、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが初受賞を果たしていた。

今回はそんなFIFAフットボールアウォーズ2025における、各部門のノミネート選手が発表された。男子部門のFIFA最優秀選手賞では、昨季のチャンピオンズリーグを優勝したパリ・サンジェルマン（PSG）から、最新バロンドール受賞者のフランス代表FWウスマン・デンベレを筆頭に4名がノミネート。FIFAクラブワールドカップ2025で優勝を成し遂げたチェルシーからは、イングランド代表MFコール・パーマーがリストに入った。

男子部門のFIFA最優秀選手賞、FIFA男子最優秀監督賞、FIFA男子最優秀GK賞のノミネート選手（監督）は下記の通り。

◆■FIFA最優秀選手賞のノミネート選手一覧

※（）内は（代表チーム／所属クラブ）

ウスマン・デンベレ（フランス代表／パリ・サンジェルマン）

アクラフ・ハキミ（モロッコ代表／パリ・サンジェルマン）

ハリー・ケイン（イングランド代表／バイエルン）

キリアン・エンバペ（フランス代表／レアル・マドリード）

ヌーノ・メンデス（ポルトガル代表／パリ・サンジェルマン）

コール・パーマー（イングランド代表／チェルシー）

ペドリ（スペイン代表／バルセロナ）

ハフィーニャ（ブラジル代表／バルセロナ）

モハメド・サラー（エジプト代表／リヴァプール）

ヴィティーニャ（ポルトガル代表／パリ・サンジェルマン）

ラミン・ヤマル（スペイン代表／バルセロナ）

◆■FIFA最優秀監督賞のノミネート選手一覧

ハビエル・アギーレ（メキシコ代表）

ミケル・アルテタ（アーセナル）

ルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）

ハンジ・フリック（バルセロナ）

エンツォ・マレスカ（チェルシー）

ロベルト・マルティネス（ポルトガル代表）

アルネ・スロット（リヴァプール）

◆■FIFA最優秀GK賞のノミネート選手一覧

アリソン（ブラジル代表／リヴァプール）

ティボー・クルトワ（ベルギー代表／レアル・マドリード）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア代表／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）

エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン代表／アストン・ヴィラ）

マヌエル・ノイアー（元ドイツ代表／バイエルン）

ダビド・ラヤ（スペイン代表／アーセナル）

ヤン・ゾマー（スイス代表／インテル）

ヴォイチェフ・シュチェスニー（元ポーランド代表／バルセロナ）