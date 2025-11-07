AZに所属するU－21オランダ代表DFウーター・フースが、またも試合中の問題行為で注目を集めている。現地時間6日、スペインメディア『Soccer news』が伝えている。

エールディヴィジ（オランダ1部リーグ）の“問題児”が、現地時間2日に行われた第11節でも騒動を引き起こした。スパルタ・ロッテルダムとのアウェイ戦に臨んだAZは、69分にU－19オランダ代表MFキース・スミットが挙げたゴールを守りきって1－0で勝利。だが、スパルタ・ロッテルダムがコーナーキックのチャンスを迎えた79分、AZのフースはノルウェー人FWトビアス・ローリッセンや元オランダ代表DFブルーノ・マルティンス・インディに対して、過度なホールドや突き飛ばしなどの荒々しい行為を繰り返し行った。ダニー・マッケリー主審はフースに注意を与えたものの、当の本人は全く気にする素振りなし。その後も同様の行為を続け、マッケリー主審はフースを小突いてイエローカードを提示した。

フースがこのような行為を見せるのは今回が初めてではなく、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世も“被害者”だ。9月21日に行われた第6節でAZとフェイエノールトが対戦した際、フースは上田の背後から肘を入れるなどの悪質な行為を連発。試合後に同場面の動画が出回ると、SNS上を中心にフースに対する非難が相次いだ。

フースへの苦言はサッカー界内部からも多く発せられている。『Soccer news』によると、元オランダ代表のファン・デル・ギープ氏は「ウーター・フースとはそういう男なんだ。誰もがもう彼のことについて話したくない。毎週のように騒ぎを起こすからね」と憤慨。「キース・スミットのことを話す方がずっと楽しいよ」と、スパルタ・ロッテルダム戦でAZに勝利をもたらした逸材について語ることを好んだ。同じくオランダ代表で活躍したヴィム・キーフト氏は「（アタッカーが）ディフェンダーに抱きつかれ、掴まれ、身動きできなくなるなんて到底受け入れられない。それが罰せられないなんて、本当に信じられないよ」と、フースの行為が実質的に野放し状態になっている点に不満を示した。