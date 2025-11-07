フランスサッカー連盟（FFF）は6日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップの2大会連続ファイナリストであるフランス代表は、今回の欧州予選でも安定した戦いを披露している。ウクライナ代表、アイスランド代表、アゼルバイジャン代表と同居したグループDでここまで4試合を消化し3勝1分。今月は現地時間13日にホームでウクライナ、3日後にアウェイでアゼルバイジャンと対戦し、ウクライナ戦に勝利すれば8大会連続17度目の本大会出場が確定する。
重要な2連戦に向けたメンバーには、キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）やミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）、ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）ら主力が順当に選出されたほか、エンゴロ・カンテ（アル・イテハド）が約1年ぶりに復帰。一方で、負傷中のウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）やオーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）らは招集外となった。
ディディエ・デシャン監督が選んだ24名は以下の通り。
▼GK
リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ブライス・サンバ（レンヌ）
▼DF
リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
▼MF
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）
エンゴロ・カンテ（アル・イテハド／サウジアラビア）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）
ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／イングランド）
ランダル・コロ・ムアニ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
クリストファー・エンクンク（ミラン／イタリア）