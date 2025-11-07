ドイツサッカー連盟（DFB）は6日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。

19大会連続21回目の本大会出場を目指すドイツ代表は、グループA初戦でスロバキア代表に完封負けを喫したが、その後は北アイルランド代表とルクセンブルク代表を相手に3連勝。勝ち点「9」でスロバキアと並んでいるものの、得失点差で上回り首位に立っている。今月は欧州予選最後の2試合が控え、現地時間14日にアウェイでルクセンブルク、3日後にホームでスロバキアと対戦する。

重要な2連戦に臨むメンバーには、ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）やフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）ら主力が順当に名を連ね、レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）とマリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）が復帰。また、今シーズンここまで公式戦11試合出場4ゴール2アシストと結果を残している19歳のセッド・エル・マラ（ケルン）が初招集となった。

一方、ジャマル・ムシアラ（バイエルン）やカイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）らは負傷の影響で招集外となっている。

ユリアン・ナーゲルスマン監督が選出した25名は以下の通り。

▼GK

ノア・アトゥボル（フライブルク）

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

フィン・ダーメン（アウクスブルク）

アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）

▼DF

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

リドル・バク（ライプツィヒ）

ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

▼MF／FW

カリム・アデイェミ（ドルトムント）

ナディーム・アミリ（マインツ）

ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

セッド・エル・マラ（ケルン）

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）

レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）

ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）