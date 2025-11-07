DeNAは7日、新入団選手発表会『BRAND NEW STAR EVENT 2026』を2025年度オフィシャルファンクラブ BlueMatesメンバー限定で、12月6日（土）にパシフィコ横浜会議センターで行うことを発表した。
『BRAND NEW STAR EVENT 2026』では、2026年シーズンから新たに指揮をとる相川亮二監督も参加。会場内では、ファンの方も新入団選手の気分が味わえる『BRAND NEW STAR EVENT 2026』新入団選手発表会デザインのフォトブースを設置するほか、イベント来場者限定特典として、イベント限定トートバッグ、限定選手名タオル（新入団選手ランダム）などの特典付きチケットを販売する。
___________________________________
◆ 『BRAND NEW STAR EVENT 2026』 実施概要
＜日時＞
2025年12月6日(土) 14:00開演〜16:00終了予定
＜場所＞
パシフィコ横浜 会議センター1階メインホール
＜出演者＞
相川亮二監督
1位指名：小田 康一郎
2位指名：島田 舜也
3位指名：宮下 朝陽
4位指名：片山 皓心
5位指名：成瀬 脩人
育成1位指名： 清水 詩太
_________________________________
【座席料金・特典】
①プレミアムシート
チケット料金：8,900円(税込み)
プレゼント内容：ハイタッチ権利（新入団選手全員、退場時）、直筆サイン色紙、パンフレット（選手名鑑）、イベント限定トートバッグ、限定選手名タオル（新入団選手ランダム）
②レギュラーシート
チケット料金：4,900円(税込み)
プレゼント内容：パンフレット（選手名鑑）、イベント限定トートバッグ、限定選手名タオル（新入団選手ランダム）
【BlueMatesメンバー チケット抽選・先着販売】
①2025年 オフィシャルファンクラブBlueMatesメンバー対象 チケット先行抽選販売
抽選申込受付期間：11月14日(金) 12:00～11月19日(水) 18:00
②2025年 オフィシャルファンクラブBlueMatesメンバー対象 チケット先行先着販売
販売期間：11月26日(水) 12:00～12月5日(金) 23:30
※先行抽選でチケットが完売した場合、先行先着販売はございません