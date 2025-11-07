新入団選手発表会『BRAND NEW STAR EVENT 2026』ロゴ（球団提供）

　DeNAは7日、新入団選手発表会『BRAND NEW STAR EVENT 2026』を2025年度オフィシャルファンクラブ BlueMatesメンバー限定で、12月6日（土）にパシフィコ横浜会議センターで行うことを発表した。

　『BRAND NEW STAR EVENT 2026』では、2026年シーズンから新たに指揮をとる相川亮二監督も参加。会場内では、ファンの方も新入団選手の気分が味わえる『BRAND NEW STAR EVENT 2026』新入団選手発表会デザインのフォトブースを設置するほか、イベント来場者限定特典として、イベント限定トートバッグ、限定選手名タオル（新入団選手ランダム）などの特典付きチケットを販売する。

◆ 『BRAND NEW STAR EVENT 2026』 実施概要

＜日時＞

2025年12月6日(土) 14:00開演〜16:00終了予定

＜場所＞

パシフィコ横浜 会議センター1階メインホール

＜出演者＞

相川亮二監督

1位指名：小田 康一郎

2位指名：島田 舜也

3位指名：宮下 朝陽

4位指名：片山 皓心

5位指名：成瀬 脩人

育成1位指名： 清水 詩太

【座席料金・特典】

①プレミアムシート

チケット料金：8,900円(税込み)

プレゼント内容：ハイタッチ権利（新入団選手全員、退場時）、直筆サイン色紙、パンフレット（選手名鑑）、イベント限定トートバッグ、限定選手名タオル（新入団選手ランダム）

②レギュラーシート

チケット料金：4,900円(税込み)

プレゼント内容：パンフレット（選手名鑑）、イベント限定トートバッグ、限定選手名タオル（新入団選手ランダム）

【BlueMatesメンバー　チケット抽選・先着販売】

①2025年 オフィシャルファンクラブBlueMatesメンバー対象　チケット先行抽選販売

抽選申込受付期間：11月14日(金) 12:00～11月19日(水) 18:00

②2025年 オフィシャルファンクラブBlueMatesメンバー対象　チケット先行先着販売

販売期間：11月26日(水) 12:00～12月5日(金) 23:30

※先行抽選でチケットが完売した場合、先行先着販売はございません