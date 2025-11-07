伝説のキャバ嬢、結婚という形を選ばず体外受精での出産を決断　「不安すぎて死にたいみたいな日もあった」と語る壮絶な葛藤　

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、きょう7日(22:00〜)に配信される。
愛沢えみりの知られざる子育てに迫る
番組では、2日間で2億5000万円を売り上げた「伝説のキャバ嬢」であり、現在は5つの事業を手掛ける経営者・愛沢えみりに密着。シングルマザーとして二児を出産した彼女の知られざる子育てに迫る。
「結婚願望があったんですけど、相手が(結婚願望が)なかった」と明かす彼女が、なぜ結婚という形を選ばず、体外受精での出産を決意したのか。その決断の裏にあった「不安すぎて、死にたいみたいな日もあった」という壮絶な葛藤と、これまで多くを語られなかった真相とは。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。