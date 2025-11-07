伝説のキャバ嬢、結婚という形を選ばず体外受精での出産を決断　「不安すぎて死にたいみたいな日もあった」と語る壮絶な葛藤　

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、きょう7日(22:00〜)に配信される。

愛沢えみりの知られざる子育てに迫る

番組では、2日間で2億5000万円を売り上げた「伝説のキャバ嬢」であり、現在は5つの事業を手掛ける経営者・愛沢えみりに密着。シングルマザーとして二児を出産した彼女の知られざる子育てに迫る。

「結婚願望があったんですけど、相手が(結婚願望が)なかった」と明かす彼女が、なぜ結婚という形を選ばず、体外受精での出産を決意したのか。その決断の裏にあった「不安すぎて、死にたいみたいな日もあった」という壮絶な葛藤と、これまで多くを語られなかった真相とは。

