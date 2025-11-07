大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。主な補強ポイントはブルペン、外野手の2つとみられるが、外野については元所属選手のコディ・ベリンジャー外野手を再獲得する案も浮上しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在30歳のベリンジャーメジャーデビューした2017年から2022年までドジャースに所属し、その後は2023年～2024年にシカゴ・カブス、2025年はニューヨーク・ヤンキースでプレー。今季は152試合、打率.272、29本塁打、98打点といった数字を残している。

同メディアは「ドジャースはシカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の獲得競争に参戦する可能性が高いものの、ベリンジャーの再獲得にも関心を示しているとみられている。彼をノンテンダーとしたのはわずか3年前のことだが、シカゴとニューヨークでの活躍を通して、別人のように成長したことは明らかだ」と言及。

続けて、「ベリンジャーはドジャースが切望する多才さを提供し、昨オフにマイケル・コンフォート外野手に期待されていた役割も果たすだろう。真の疑問は、彼が本当にこの関係をもう一度築き上げたいと考えているかどうかだ」と記している。

