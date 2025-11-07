中日は7日、球団創設90周年を迎える2026年シーズンに向け、90周年記念ロゴを策定したことを発表した。

このデザインには、1936年に名古屋軍として誕生して以来、ファンの方、そして地域の方に支えられながら歩んできた90年の歴史に深い感謝の想いが込められているとともに、チームが雲を突き抜け、力強く高みへと駆け上がり、リーグチャンピオン、そして、日本一を目指す（天下を取る）という決意が表現されている。

2026年シーズンは同ロゴを掲げ、チーム一丸で戦っていく。