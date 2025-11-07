北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督（写真：産経新聞社）

　北海道日本ハムファイターズは7日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

 

　就任から5年目を迎える新庄剛志監督は来季も続投する。

 

　今季は惜しくもパシフィック・リーグ2位に終わったが、クライマックスシリーズ・ファイナルステージでソフトバンクをあと一歩まで追い詰めた戦いぶりは見事だった。

 

　このオフは読売ジャイアンツでコーチを務めた松本哲也氏を野手コーチに招聘するなど、外部からの動きも取り入れた。

 

　また、代田建紀データ分析担当兼走塁コーチをベースボールオペレーション部に配置転換したことも発表された。

 

　2年連続でリーグ2位となった日本ハムだが、新庄監督”5年目の正直”で悲願の頂点を掴み取れるか。

 

　●2026年コーチングスタッフは下記の通り。

 

　【一軍コーチングスタッフ陣容】

 

　監督：新庄 剛志

 

　ヘッドコーチ：林 孝哉

 

　投手コーチ：武田 久

 

　投手コーチ：加藤 武治

 

　打撃コーチ：横尾 俊建

 

　バッテリーコーチ：山田 勝彦

 

　内野守備走塁コーチ：谷内 亮太

 

　外野守備走塁コーチ：森本 稀哲

 

　野手コーチ：松本 哲也

 

　投手コーディネーター：金子 千尋

 

　打撃コーディネーター：佐藤 友亮

 

　【ファームコーチングスタッフ陣容】

 

　監督：稲葉 篤紀

 

　総合コーチ：清水 雅治

 

　投手コーチ：浦野 博司

 

　投手コーチ：江口 孝義

 

　打撃コーチ：小田 智之

 

　バッテリーコーチ：的場 直樹

 

　内野守備走塁コーチ：岩舘 学

 

　外野守備走塁コーチ：紺田 敏正

 

 

【関連記事】

 

【了】