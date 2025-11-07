パートナーがいるのに他の異性が気になったことは?　前田敦子の回答「恋人が…」

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(11月9日スタート 毎週日曜21:00〜)の事前番組が公開された。

パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことは?

事前番組では、番組にちなんだアンケート企画を実施。「パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことはありますか?」という質問では、男女ともに50％以上が「ある」と回答した。

陣内智則が「付き合ってしまったら、それまで一生懸命頑張るけど、彼女ってなったら安心というか、手を抜いてしまうって人多いと思う」と語ると、藤田ニコルはすかさず「頑張らないタイプですか?」と聞き返し、スタジオは笑いに包まれた。

前田敦子が断言「恋人がいるときはない」

また、藤田は「私自身が重いので(他の人を気になったことは)ない」と話しつつも、「彼氏に傷つけられて、友達仲間に相談してたら“この人優しいな”って気になることは正直ある」と本音を告白。

これに対し、前田敦子も「女性はそうだよね」と共感しながらも、「恋人がいるときはない」「タイプの人と付き合っているはずなんで、それ以上の人はいない」と断言した。

一方で、陣内は「(他の人を気になること)めちゃくちゃあるわ、知ってるやろ～!」と笑いながら即答し、スタジオは再び爆笑の渦に包まれていた。