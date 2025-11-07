大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも大型選手をフリーエージェント（FA）で獲得するかもしれない。その中で最も注目されているのが、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のライアン・フィリップス記者が言及した。

タッカーは昨オフ、ヒューストン・アストロズからカブスへトレードで移籍したが、長期契約は初めから想定されておらず、今季限りでのFAは既定路線だったという。

タッカーは今季、右ふくらはぎの故障と右手の骨折に苦しみながらも136試合に出場。打率.266、出塁率.377、長打率.464、本塁打22、打点73、盗塁25と高い貢献度を誇る。

そこで、移籍先の候補として挙げられているのがドジャースだ。ドジャースの外野手ではマイケル・コンフォート外野手の不振が続き、テオスカー・ヘルナンデス外野手は平均的な成績に終わった。

注目の集まるドジャースの動向についてフィリップス氏は「タッカーを獲得すれば、ヘルナンデスを本来のポジションである左翼手に移し、打線唯一の弱点を補強できる。そして現実的に考えて、ドジャースが彼の高額契約を賄うことに問題はないだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】