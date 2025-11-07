今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズに所属する27歳の今井達也投手は、今オフにポスティングシステムしてメジャー挑戦する可能性がある。もし、市場に出た場合は、サンフランシスコ・ジャイアンツが最も積極的に獲得へ動くかもしれない。米メディア『アラウンド・ザ・フォグホーン』が報じている。

今井は今季、24試合に登板し10勝5敗、防御率1.92、奪三振178をマーク。

2年連続3回目のオールスター出場を果たしている。

最速99マイル（約159キロ）に達するストレートを軸に、スライダー、スプリット、チェンジアップ、カーブ、シンカーを操るなど、多彩な球種が特徴的だ。

同メディアによると「ジャイアンツは先発投手を少なくとも2人、リリーフも3〜4人は補強が必要とされている」という。

そのため、今井のメジャー挑戦が確定すれば「獲得に向けて本腰を入れる可能性がある」とのこと。

そして、今井が加入すれば、ローガン・ウェブ投手とロビー・レイ投手の間、つまりローテーション2番手あたりに入ると予想した。

同メディアは「長期契約を結ぶには理想的な年齢」とし、6〜8年の契約になる可能性が高いとの見解を示している。

【関連記事】

【了】