大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2023年オフにマックス・マンシー内野手と結んだ2年2400万ドルの契約が今季で満了。来季契約は1年1000万ドルの球団オプション次第となっていたが、その球団オプションを行使して残留すると複数の米メディアが報じた。

今季のマンシーは打撃不振や故障などに苦しみつつも、レギュラーシーズンでは100試合、打率.243、19本塁打、67打点をマーク。ポストシーズンでは、ワールドシリーズ（WS）第7戦での一発を含め3本塁打を放っていた。

米メディアはこの残留報道の前に「ドジャースはオプションを確実に行使する。1000万ドルという金額は迷う余地のない判断だ。マンシーはフィールド上でもロッカールーム内でも欠かせない存在だ。今ポストシーズンでは、通算16本目の本塁打を放ち球団新記録を樹立。WS第7戦では8回に1点差に迫る貴重な一発を打つと、9回にミゲル・ロハス内野手が同点弾を放ち、チームの逆転劇への流れを作り出した。つまり、マンシーは精神的支柱であると同時に勝負強さを象徴する選手であり、彼を手放す理由はどこにもない」と指摘していた。

