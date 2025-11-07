「成功すればスター確実」村上宗隆が人気の秘密とは！？　米公式が分析「…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。MLBで最も注目されるフリーエージェント（FA）選手の一人である理由を、米公式サイト『MLB.com』が分析した。

以前から村上はMLB球団に注目されており、メジャーリーグのチームへ移籍するのは時間の問題だった。

三振の多さが課題に挙げられることは多いが、そのポテンシャルの高さが村上を魅力的にしている。

まず、同メディアが称賛したのは、村上に秘められたパワーだ。

同メディアは「2025シーズン、村上は腹斜筋の負傷でわずか56試合の出場にとどまった。

それでも復帰後は爆発的な打撃を見せ、22本塁打を記録。

これは2022年にマークした141試合で56本塁打を上回るペースだ。

結局、シーズンの3分の1ほどしか出場していないのに、NPB全体の本塁打ランキングでトップ5に入るなど、驚異的な長打力を誇示した。

さらに、平均打者の2倍以上の打撃生産力（wRC+208）を叩き出し、2022年に匹敵する数字を残している。

強烈な引っ張りで打球を飛ばすスタイルは、カイル・シュワーバーやカル・ローリーのようなMLB強打者に近い」と、衝撃を受けている。

次に着目したのが打球速度だ。

同メディアは「村上の最大打球速度は時速116.5マイル（約187キロ）で、これはメジャーでもごく一部の選手しか記録できない数字」と脱帽。

それに加えて最速スイング速度は85.7マイル（約138キロ）で、MLB基準の75マイル（約121キロ）を大きく上回っており、この数値はジャンカルロ・スタントン外野手（ニューヨーク・ヤンキース）に匹敵するという。

それらを踏まえ、同メディアは「村上のバットには、スター選手たちと肩を並べるだけの破壊力とポテンシャルが備わっており、それは計り知れない」とし、「成功すればスター確実」との期待感を示した。

