宮城県のほぼ中央に位置する塩竈市(しおがまし)は、奥州一の宮鹽竈(しおがま)神社の門前町として、またみなとまちとして海とともに歩んできました。歴史上では国府多賀城や伊達藩の港、明治以降には国内有数の港湾都市として、近代では近海・遠洋漁業の基地として発展し栄えてきたまちです。

盛んに水揚げされているマグロなど新鮮な魚介類が豊富にあり、港町独特の食文化が特徴。水産加工業も盛んで、笹かまぼこや揚げかまぼこといった水産練り製品など、日本有数の生産量を誇るものが数多くあります。

今回紹介するのは、本格的なアウトドアアクティビティを楽しめる「フォレストアドベンチャー・塩竈」。自然の立木をそのまま利用してコースを作る、自然を最大限に生かした施設です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は塩竈市の観光スポット「フォレストアドベンチャー・塩竈」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

東北初! 「フォレストアドベンチャー・塩竈」について

フォレストアドベンチャー・塩竈

・宮城県塩竈市伊保石95-1 伊保石公園内

・アクセス：【車】三陸自動車道利府中ICより約10分 仙台市内より約40分

【公共交通機関】JR東北本線本塩釜駅よりバスにて「伊保石公園市民の森前」下車、徒歩約3分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大自然の中で思いっきり体を動かし、大人も子どもも本気で遊ぶことのできる“自然共生型アウトドアパーク”「フォレストアドベンチャー」。森を森のまま利用し、森に合わせてコースを作るのが最大の特徴です。

その「フォレストアドベンチャー」が、東北に初めて塩竈市に誕生しました。

難易度さまざまな7コースを時間制で遊ぶ「ジップトリップコース」は、木から滑り降りる「ジップスライド」がメイン。最長100mのジップスライドも楽しめるのだとか!

さまざまな難易度があり、体力やレベルに合わせてコースを選べるため、子どもも大人も楽しめるのがうれしいポイントです。

また、落ち着いた雰囲気の日本庭園に加え、春の花見の時期には300本の桜と天然記念物に指定されている「塩竈桜」も見ることができる「鹽竈神社」のほか、塩竈名産のマグロの競りを見学できる魚市場、海鮮丼をはじめとした海の幸を楽しめる仲卸市場など、「フォレストアドベンチャー・塩竈」と併せて、まちを満喫できるスポットが多いのも塩竈市の魅力です。

自治体からのメッセージ

フォレストアドベンチャー・塩竈では、大人も子どもも夢中になれる、本格的なアウトドアアクティビティをご用意しています。木から木へと空中を移動するジップラインのアクティビティをとおして、まるで森の仲間になったような感覚を味わえます。ぜひ、フォレストアドベンチャー・塩竈で、緑豊かな冒険の世界へ飛び込んでみてはいかがでしょうか。

また、アクティビティを楽しんだ後には、全国有数の水揚げ量を誇る塩釜港の、新鮮な海の幸を堪能したり、歴史ある鹽竈神社を参拝したりと、周辺の観光スポットも合わせてお楽しみください♪

隠れた名品! 塩竈市のふるさと納税返礼品について

「フォレストアドベンチャー・塩竈」で遊んだ後にも立ち寄れる! 塩釜水産物仲卸市場で利用できる「海鮮グルメ食事券」と、市内10店舗で使える食事券を紹介します。

塩釜水産物仲卸市場 海鮮グルメ食事券 3,000円分

・提供事業者：協同組合塩釜水産物仲卸市場

・塩竈市新浜町一丁目20番74号

・内容：食事券3,000円分(500円6枚綴り)

・寄附金額：1万2,000円

「塩釜水産物仲卸市場」では、塩釜産のマグロや三陸の旬の海産物を楽しむことができます。そんな市場内で海鮮丼などを味わえる食事券です。食べたい海産物を自由に買ってオリジナルの海鮮丼を作るマイ海鮮丼や、買ったものを自由に焼いて食べることができる自由焼炉など、個性豊かな5カ所の食事処を選べます。

宮城 塩竈寿司海道 お食事券(共通食事券)

・提供事業者：みやぎ寿司海道塩竈地域推進協議会(塩竈市商工観光課)

・塩竈市旭町1-1

・内容量：6,000～30万円分

・寄附金額：2万～100万円

寿司のまち・塩竈市内10店舗で使える食事券です。対象店舗のお寿司屋さんにて新鮮な海の幸を存分に堪能できます。

今回は宮城県塩竈市の観光スポット「フォレストアドベンチャー・塩竈」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。自然の立木をそのまま利用してコースを作る、自然を最大限に生かした施設で、ドキドキワクワクのジップスライドを楽しめます。たくさん遊んだ後は、返礼品の食事券を利用して海の幸を味わうのも良さそうですね。ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者